Сигареты в Польшу дронами — на Волыни задержали контрабандистов

Беспилотник, которым передавали сигареты в Польшу. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На Волыни разоблачили канал незаконного перемещения контрафактных сигарет в Польшу. Их передавали с помощью беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, 20 февраля.

Незаконная передача сигарет в Польшу

"Под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры разоблачена противоправная деятельность группы лиц, которые с помощью беспилотников перемещали контрафактные сигареты через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Коробка с сигаретами. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Уголовное производство расследуется по фактам незаконных действий с марками акцизного налога, незаконного изготовления, хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыта подакцизных товаров.

Следствие установило, что трое жителей Ковельского района наладили канал переправки сигарет без марок акцизного налога в Польшу.

Правоохранители обнаружили неподалеку от границы место запуска беспилотников и изъяли два дрона с парашютами, катапульту для их запуска, аккумуляторы и 72 блока сигарет.

В рамках досудебного расследования изъято семь беспилотников и около 2000 пачек сигарет.

В настоящее время устанавливаются все причастные к незаконным действиям лица.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, во Львове мошенник завладел помещением в центральной части города. Для реализации схемы фигурант использовал поддельные документы.

Также правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который сдавал российским оккупантам месторасположение украинских военных. Следователи выяснили, что российские спецслужбы завербовали жителя Киева для выполнения преступных задач.