Сигареты в Польшу дронами — на Волыни задержали контрабандистов
На Волыни разоблачили канал незаконного перемещения контрафактных сигарет в Польшу. Их передавали с помощью беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, 20 февраля.
Незаконная передача сигарет в Польшу
"Под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры разоблачена противоправная деятельность группы лиц, которые с помощью беспилотников перемещали контрафактные сигареты через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.
Уголовное производство расследуется по фактам незаконных действий с марками акцизного налога, незаконного изготовления, хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыта подакцизных товаров.
Следствие установило, что трое жителей Ковельского района наладили канал переправки сигарет без марок акцизного налога в Польшу.
Правоохранители обнаружили неподалеку от границы место запуска беспилотников и изъяли два дрона с парашютами, катапульту для их запуска, аккумуляторы и 72 блока сигарет.
В рамках досудебного расследования изъято семь беспилотников и около 2000 пачек сигарет.
В настоящее время устанавливаются все причастные к незаконным действиям лица.
Напомним, во Львове мошенник завладел помещением в центральной части города. Для реализации схемы фигурант использовал поддельные документы.
Также правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который сдавал российским оккупантам месторасположение украинских военных. Следователи выяснили, что российские спецслужбы завербовали жителя Киева для выполнения преступных задач.
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