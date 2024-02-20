Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сигареты в Польшу дронами — на Волыни задержали контрабандистов arrow

Сигареты в Польшу дронами — на Волыни задержали контрабандистов

20 февраля 2024 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сигареты в Польшу дронами — на Волыни задержали контрабандистов
Беспилотник, которым передавали сигареты в Польшу. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Волыни разоблачили канал незаконного перемещения контрафактных сигарет в Польшу. Их передавали с помощью беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, 20 февраля.

Незаконная передача сигарет в Польшу

"Под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры разоблачена противоправная деятельность группы лиц, которые с помощью беспилотников перемещали контрафактные сигареты через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

null
Коробка с сигаретами. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Уголовное производство расследуется по фактам незаконных действий с марками акцизного налога, незаконного изготовления, хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыта подакцизных товаров.

Следствие установило, что трое жителей Ковельского района наладили канал переправки сигарет без марок акцизного налога в Польшу.

Правоохранители обнаружили неподалеку от границы место запуска беспилотников и изъяли два дрона с парашютами, катапульту для их запуска, аккумуляторы и 72 блока сигарет.

В рамках досудебного расследования изъято семь беспилотников и около 2000 пачек сигарет.

В настоящее время устанавливаются все причастные к незаконным действиям лица.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, во Львове мошенник завладел помещением в центральной части города. Для реализации схемы фигурант использовал поддельные документы.

Также правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который сдавал российским оккупантам месторасположение украинских военных. Следователи выяснили, что российские спецслужбы завербовали жителя Киева для выполнения преступных задач.

Польша
контрабанда
сигареты
беспилотники
Офис генерального прокурора

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме