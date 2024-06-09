Воїн ГУР Шаман розповів про бої за Бучу та Гостомель

Воїн ГУР МО з позивним "Шаман". Фото: скриншот з відео

Воїн Головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Шаман" пригадав бої за Гостомель та Бучу Київської області. За його словами, російську окупанти діяли як щури.

Про це "Шаман" розповів для The Globe & Mail.

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Бої за Бучу та Гостомель

Видання зазначає, що "Шаман" — це один з учасників місії у Кабулі. Команду оперативників, яка діяла в Афганістані влітку 2021 року, воїн називає "людьми, які не знали страху і були готові йти куди завгодно".

У лютому 2022 року усі вони зустрічали загарбників вогнем на різних точках фронту.

За день до початку повномасштабного вторгнення "Шаман" зібрав групу з 12 найміцніших бійців, яких знав. Він роздав їм нашивки зі стилізованим білим черепом на чорному тлі. Тоді ж був створений підрозділ "Шаманбат".

За наказом очільника ГУР Кирила Буданов військові відправились до Гостомельського аеродрому. Окупанти планували захопити його та накопичити там танки й іншу бронетехніку для атаки на Київ.

Зранку 24 лютого 2022 року бійці пересвідчились, що здобуті ГУР МОУ через подвійного агента дані щодо Гостомеля були достовірними. Коли спецпризначенці побачили окупантів, то одразу відкрили вогонь на ураження.

"Реакція росіян у Гостомелі та Бучі була продиктована їхнім страхом. Це була реакція загнаного у кут щура, який не мав контролю чи влади. Це був просто хаос, і вони завдавали максимальних збитків, просто вбивали всіх навколо", ― каже "Шаман".

Деокупація Зміїного

Боєць описав участь в операції зі звільнення Зміїного, для проведення якої "Кабульська Дев’ятка" зібралась знову.

За його словами, перший штурм острова 8 травня 2022 року, коли група спецпризначенців ГУР на гелікоптерах дісталась острова, стала одним із найскладніших завдань. Тоді бійці зазнали втрат і змушені були відступити. У бою російська куля пролетіла біля голови "Шамана", яка зачепила його праве вухо й пошкодила шолом.

"Бог врятував моє життя", ― сказав він.

Згодом острів таки вдалось звільнити, після чого учасники "Кабульської Дев’ятки" вирушили зі своїми побратимами на нові бойові завдання на сході України.

Нагадаємо, російська армія провалила спробу відкрити другий фронт у Харківській області. Натомість Україна починає перехоплювати ініціативу, оскільки вже отримує військову допомогу від країн-союзниць.

Також Третя штурмова бригада продовжує завдавати нищівних ударів по ворогу на Харківщині. Цього разу українські воїни знищили ворожі бойові машини піхоти, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.