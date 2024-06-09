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Это был просто хаос — воин ГУР вспомнил бои за Гостомель и Бучу

9 июня 2024 14:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воин ГУР Шаман рассказал о боях за Бучу и Гостомель
Воин ГУР МО с позывным "Шаман". Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воин Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Шаман" вспомнил о боях за Гостомель и Бучу Киевской области. По его словам, российские оккупанты действовали как крысы.

Об этом "Шаман" рассказал для The Globe & Mail.

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Бои за Бучу и Гостомель

Издание отмечает, что "Шаман" — это один из участников миссии в Кабуле. Команду оперативников, действовавшую в Афганистане летом 2021 года, воин называет "людьми, которые не знали страха и готовы идти куда угодно".

В феврале 2022 года все они встречали захватчиков огнем на разных точках фронта.

За день до начала полномасштабного вторжения "Шаман" собрал группу из 12 самых крепких бойцов, которых знал. Он раздал им нашивку со стилизованным белым черепом на черном фоне. Тогда же было создано подразделение "Шаманбат".

По приказу главы ГУР Кирилла Буданова военные отправились в Гостомельский аэродром. Оккупанты планировали захватить его и накопить там танки и другую бронетехнику для атаки на Киев.

Утром 24 февраля 2022 года бойцы убедились, что полученные ГУР МОУ через двойного агента данные по Гостомелю были достоверными. Когда спецназовцы увидели оккупантов, сразу открыли огонь на поражение.

"Реакция россиян в Гостомеле и Буче была продиктована их страхом. Это была реакция загнанной в угол крысы, которая не имела контроля или власти. Это был просто хаос, и они наносили максимальный ущерб, просто убивали всех вокруг", — говорит "Шаман". 

Деокупация Змеиного

Боец описал участие в операции по освобождению Змеиного, для проведения которой "Кабульская Девятка" собралась снова.

По его словам, первый штурм острова 8 мая 2022 года, когда группа спецназовцев ГУР на вертолетах добралась до острова, стала одной из самых сложных задач. Тогда бойцы понесли потери и вынуждены были отступить. В бою российская пуля пролетела возле головы "Шамана", которая задела его правое ухо и повредила шлем. 

"Бог спас мою жизнь", — сказал он.

Впоследствии остров удалось освободить, после чего участники "Кабульской Девятки" отправились со своими собратьями на новые боевые задания на востоке Украины.

Напомним, российская армия провалила попытку открыть второй фронт в Харьковской области. Украина начинает перехватывать инициативу, поскольку уже получает военную помощь от стран-союзников.

Также Третья штурмовая бригада продолжает наносить сокрушительные удары по врагу в Харьковской области. В этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцев.

Гостомель
Украина
оккупанты
Киевская область
война
ГУР
Буча

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