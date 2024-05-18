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ЦАХАЛ повернув тіло дівчини, яку вбили бойовики ХАМАС — її фото облетіло весь світ

18 травня 2024 00:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
ЦАХАЛ повернув тіло дівчини, яку вбили бойовики ХАМАС — її фото облетіло весь світ
Шані Лук. Фото: Instagram-сторінка shanukkk
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

ЦАХАЛ врятував тіла трьох заручників, яких вбили бойовики ХАМАС. Серед загиблих громадянка Німеччини Шані Лук, яку в жовтні минулого року катували та виставили напоказ у Секторі Газа.

Про це в п'ятницю, 17 травня, повідомили в Силах оборони Ізраїлю.

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Скриншот повідомлення Сил оброни Ізраїлю

Що відомо про повернення тіл   жертв ХАМАСу

Крім тіла 23-річної Шані Лук, повернули тіла заручників 56-річного Іцхака Гелернтера та 28-річної Аміт Бускіли. Усіх цих людей бойовики вбили під час різанини 7 жовтня на перехресті Мефальсім та викрали їхні тіла до Гази.

"Тіла заручників були врятовані під час спільної операції ЦАХАЛ і ISA, заснованої на точних даних розвідки ISA, отриманих під час допитів терористів, які були затримані в секторі Газа, а також розвідки від Головного управління ЦАХАЛ щодо заручників і зниклих безвісти. Після процедури ідентифікації, проведеної медичними працівниками Національного інституту судової експертизи Ізраїлю та Міністерства охорони здоров'я, представники IDF повідомили їхні родини", — йдеться в повідомленні Сил оборони.

Нагадаємо, 30 жовтня 2023 року Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що німкеню Шані Лук, яку викрали бойовиками ХАМАС під час нападу 7 жовтня, знайшли мертвою в Газі.

У день вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль Шані зникла разом зі своїм хлопцем. Пізніше німкеню впізнали на відео, де бойовики везуть її непритомною до Гази.

Раніше ми повідомляли про те, що мати Шані Лук повідомила начебто з нею зв'язалися "палестинські джерела", які розповіли, що її донька зараз перебуває у шпиталі ХАМАС.

Ізраїль
війна
вбивство
заручники
ХАМАС
тіло

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