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ЦАХАЛ вернул тело девушки, убитой боевиками ХАМАС — ее фото облетело весь мир

18 мая 2024 00:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
ЦАХАЛ вернул тело девушки, убитой боевиками ХАМАС — ее фото облетело весь мир
Шани Лук. Фото: Instagram-страница shanukkk
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

ЦАХАЛ спас тела трех заложников, убитых боевиками ХАМАС. Среди погибших гражданка Германии Шани Лук, которую в октябре прошлого года пытали и выставили напоказ в секторе Газа.

Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в Силах обороны Израиля.

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Скриншот сообщения Сил обороны Израиля

Что известно о возвращении тел жертв ХАМАСа

Кроме тела 23-летней Шани Лук вернули тела заложников 56-летнего Ицхака Гелернтера и 28-летней Амит Бускилы. Всех этих людей боевики убили во время резни 7 октября на перекрестке Мефальсим и похитили их тела в Газу.

"Тела заложников были спасены во время совместной операции ЦАХАЛ и ISA, основанной на точных данных разведки ISA, полученных во время допросов террористов, которых задержали в секторе Газа, а также разведки от Главного управления ЦАХАЛ по делам заложников и пропавших без вести. После процедуры идентификации, проведенной медицинскими работниками Национального института судебной экспертизы Израиля и Министерства здравоохранения, представители IDF уведомили их семьи", — говорится в сообщении Сил обороны.

Напомним, 30 октября 2023 года Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что немку Шани Лук, похищенную боевиками ХАМАС во время нападения 7 октября, нашли мертвой в Газе.

В день вторжения боевиков ХАМАС в Израиль Шани исчезла вместе со своим парнем. Позже немку узнали на видео, где боевики везут ее без сознания в Газу.

Ранее мы сообщали о том, что мать Шани Лук сообщила, что с ней связались "палестинские источники", которые рассказали, что ее дочь сейчас находится в госпитале ХАМАС.

Израиль
война
убийство
заложники
ХАМАС
тело

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