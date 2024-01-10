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Транспортна система Німеччини на межі колапсу через страйки, — The Telegraph

10 січня 2024 23:53
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Страйки в Німеччині - транспортна система Німеччини на межі колапсу
Фермери блокують вулицю у Німеччині. Фото: Shutterstock
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Транспортна система Німеччини опинилася на межі колапсу у середу, 10 січня. Причина в тому, що машиністи поїздів оголосили страйк, змусивши пасажирів їхати на автомагістралі. Останні були заблоковані масовими протестами фермерів.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Що відбувається у Німеччині

Як пише видання, "тиждень мужності" німецького сільського господарства триває третій день. Наразі тисячі тракторів блокують автомагістралі та центри міст, а машиністи поїздів розпочали страйк через оплату та умови праці.

64-годинний страйк паралізував роботу міських метрополітенів та зупинив 80% залізничних мереж далекого прямування. Місцеві ЗМІ пишуть про ризик "транспортного колапсу у Німеччині".

Багато доріг заблоковано фермерами, які протестують по всій Німеччині проти поступового припинення субсидій на дизельне паливо.

Крім того, страйкують водії вантажівок. Лікарі також загрожують вийти на вулиці.

Тим часом міністр сільського господарства Джем Оздемір попередив про "небезпечний" розкол, що виникає в німецькому суспільстві.

"Люди у сільській місцевості почуваються обділеними та стурбовані тим, що в політиці все більше домінують городяни. Це небезпечний розрив, який може призвести до таких ситуацій, як у Сполучених Штатах, де люди не розмовляють один з одним і не вірять один одному, тому що звинувачують одне одного у створенні всього зла у світі", — сказав він.

До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц вже намагався піти на компроміс із фермерами, відмовившись від раніше прийнятого плану щодо скорочення деяких податкових пільг. Він також пообіцяв поступово відмовитися від субсидій на дизельне паливо протягом кількох років замість скорочувати їх зараз.

Однак це не заспокоїло фермерів. Вони мають намір продовжувати протести проти тракторів упродовж тижня.

Що передувало страйкам у Німеччині

У грудні уряд заявив, що йому необхідно скоротити субсидії фермерам, щоб допомогти заповнити величезну дірку в німецькому бюджеті, яка утворилася через рішення суду, що забороняє використання фондів епохи пандемії у майбутніх проектах.

У Німеччині йдуть інтенсивні дебати про те, чи підвищення податків і скорочення субсидій правильним шляхом вперед. Альтернативним рішенням могло стати продовження терміну дії так званого боргового гальма у Німеччині — конституційного обмеження бюджетного дефіциту.

Проте проти цього кроку рішуче виступає ключовий партнер Шольця з коаліції — міністр економіки економічно-ліберальної партії ВДП Крістіан Лінднер.

Нагадаємо, що раніше видання Die Welt повідомляло , що Німеччина знаходиться "на межі громадянської війни". Це обумовлено масовим протестом фермерів, і навіть представниками інших галузей, готових приєднатися.

У той же час країна оновила список переданої військової допомоги для України. Київ отримав нову важку самохідну зенітну систему Skynex.

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