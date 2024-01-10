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Транспортная система Германии на грани коллапса из-за забастовок, — The Telegraph

10 января 2024 23:53
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Забастовки в Германии - транспортная система Германии на грани коллапса
Фермеры блокируют улицу в Германии. Фото: Shutterstock
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Транспортная система Германии оказалась на грани коллапса в среду, 10 января. Причина в том, что машинисты поездов объявили забастовку, заставив пассажиров уезжать на автомагистрали. Последние же были заблокированы массовыми протестами фермеров.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Что происходит в Германии

Как пишет издание, "неделя мужества" немецкого сельского хозяйства длится третий день. В настоящее время тысячи тракторов блокируют автомагистрали и центры городов, а машинисты поездов начали забастовку из-за оплаты и условий труда.

64-часовая забастовка парализовала работу городских метрополитенов и остановила 80% железнодорожных сетей дальнего следования. Местные СМИ пишут о риске "транспортного коллапса в Германии".

Многие дороги заблокированы фермерами, протестующими по всей Германии против постепенного прекращения субсидий на дизельное топливо.

Кроме того, бастуют водители грузовиков. Врачи также угрожают выйти на улицы.

Между тем, министр сельского хозяйства Джем Оздемир предупредил об "опасном" расколе, возникающем в немецком обществе.

"Люди в сельской местности чувствуют себя обделенными и обеспокоены тем, что в политике все больше доминируют горожане. Это опасный разрыв, который может привести к таким ситуациям, как в Соединенных Штатах, где люди не разговаривают друг с другом и не верят друг другу, потому что обвиняют друг друга в создании всего зла в мире", — сказал он.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц уже пытался пойти на компромисс с фермерами, отказавшись от ранее принятого плана по сокращению некоторых налоговых льгот. Он также пообещал постепенно отказаться от субсидий на дизельное топливо в течение нескольких лет вместо того, чтобы сокращать их сейчас.

Однако это не успокоило фермеров. Они намерены продолжать протесты против тракторов в течение недели.

Что предшествовало стачкам в Германии

В декабре правительство заявило, что ему необходимо сократить субсидии фермерам, чтобы помочь заполнить огромную дыру в немецком бюджете, образовавшуюся из-за решения суда, запрещающего использование фондов эпохи пандемии в будущих проектах.

В Германии идут интенсивные дебаты о том, является ли повышение налогов и сокращение субсидий правильным путем вперед. Альтернативным решением могло стать продление срока действия так называемого долгового тормоза в Германии — конституционного ограничения бюджетного дефицита.

Однако против этого шага решительно выступает ключевой партнер Шольца по коалиции — министр экономики экономически либеральной партии ВДП Кристиан Линднер.

Напомним, что ранее издание Die Welt сообщало, что Германия находится "на грани гражданской войны". Это обусловлено массовым протестом фермеров, а также представителями ряда других отраслей, готовых присоединиться.

В то же время, страна обновила список переданной военной помощи для Украины. Киев получил новую тяжелую самоходную зенитную систему Skynex.

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