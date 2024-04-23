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Трагедія на військовому параді у Малайзії — багато загиблих і поранених

23 квітня 2024 09:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Трагедія на військовому параді у Малайзії — багато загиблих і поранених
AW139 упав на територію стадіону. Фото: nst.com.my
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Під час підготовки до військового параду, два вертольоти Малайзійських Збройних сил — AgustaWestland AW139 та Eurocopter Fennec — зіткнулися у повітрі. Це відбулося, через те, що їхні пілоти не змогли вчасно помітити один одного під час виконання маневру.

Про це повідомило видання BBC у вівторок, 23 квітня.

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Зіткнення двох гелікоптерів сталося під час репетиції параду, приуроченого до 90-річчя Королівських ВМС Малайзії, і призвело до катастрофи. За повідомленнями BBC, в результаті аварії загинуло не менше десяти осіб. Локальні ЗМІ опублікували відеозапис зіткнення.

Трагедія відбулася о 09:30 за місцевим часом (04:30 за Києвом) у місті Лумут, де знаходиться військово-морська база. Один з вертольотів зачепив гвинт іншого, що спричинило їх падіння: AW139 впав на стадіон, а Fennec — поруч з басейном військово-морського спортивного комплексу.

"Усі жертви було визнано мертвими на місці, а останки відправлено до військового шпиталю Лумута для упізнання", — повідомили в Королівському ВМФ Малайзії.

Також було оголошено про створення комісії для розслідування причин трагедії. Пожежна та рятувальна служба штату заявила, що була повідомлена про інцидент о 09:50 за місцевим часом (04:50 за Києвом).

Нагадаємо, що нещодавно російський вертоліт Ка-27 впав неподалік тимчасово окупованого Криму.

Раніше ми писали, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в російській Самарі знищено транспортний вертоліт Мі-8.

трагедія
ВМС
гелікоптер
Малайзія
військова техніка
військовий парад

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