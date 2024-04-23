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Трагедия на военном параде в Малайзии — много погибших и раненых

23 апреля 2024 09:27
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Бригадир София
редактор
Трагедия на военном параде в Малайзии — много погибших и раненых
AW139 рухнул на территорию стадиона. Фото: nst.com.my
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во время подготовки к военному параду два вертолета Малайзийских Вооруженных сил — AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec — столкнулись в воздухе. Это произошло из-за того, что их пилоты не смогли вовремя заметить друг друга во время выполнения маневра.

Об этом сообщило издание BBC во вторник, 23 апреля.

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Столкновение двух вертолетов произошло во время репетиции парада, приуроченного к 90-летию Королевских ВМС Малайзии, и привело к катастрофе. По сообщениям BBC, в результате аварии погибли не менее десяти человек. Локальные СМИ опубликовали видеозапись столкновения.

Трагедия произошла в 09:30 по местному времени (04:30 по Киеву) в городе Лумута, где находится военно-морская база. Один из вертолетов задел винт другого, что привело к их падению: AW139 упал на стадион, а Fennec — рядом с бассейном военно-морского спортивного комплекса.

"Все жертвы были признаны мертвыми на месте, а останки отправлены в военный госпиталь Лумута для опознания", — сообщили в Королевском ВМФ Малайзии.

Также было объявлено о создании комиссии по расследованию причин трагедии. Пожарная и спасательная служба штата заявила, что была поставлена в известность об инциденте в 09:50 по местному времени (04:50 по Киеву).

Напомним, что недавно российский вертолет Ка-27 упал неподалеку от временно оккупированного Крыма.

Ранее мы писали, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8.

трагедия
ВМС
вертолет
Малайзия
военная техника
военный парад

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