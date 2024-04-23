Трагедия на военном параде в Малайзии — много погибших и раненых

AW139 рухнул на территорию стадиона. Фото: nst.com.my

Во время подготовки к военному параду два вертолета Малайзийских Вооруженных сил — AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec — столкнулись в воздухе. Это произошло из-за того, что их пилоты не смогли вовремя заметить друг друга во время выполнения маневра.

Об этом сообщило издание BBC во вторник, 23 апреля.

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Трагедия в Малайзии

Столкновение двух вертолетов произошло во время репетиции парада, приуроченного к 90-летию Королевских ВМС Малайзии, и привело к катастрофе. По сообщениям BBC, в результате аварии погибли не менее десяти человек. Локальные СМИ опубликовали видеозапись столкновения.

Трагедия произошла в 09:30 по местному времени (04:30 по Киеву) в городе Лумута, где находится военно-морская база. Один из вертолетов задел винт другого, что привело к их падению: AW139 упал на стадион, а Fennec — рядом с бассейном военно-морского спортивного комплекса.

"Все жертвы были признаны мертвыми на месте, а останки отправлены в военный госпиталь Лумута для опознания", — сообщили в Королевском ВМФ Малайзии.

Также было объявлено о создании комиссии по расследованию причин трагедии. Пожарная и спасательная служба штата заявила, что была поставлена в известность об инциденте в 09:50 по местному времени (04:50 по Киеву).

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