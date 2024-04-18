Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Торгували тоннами контрафактного алкоголю по Україні — на Вінниччині викрили ділків arrow

Торгували тоннами контрафактного алкоголю по Україні — на Вінниччині викрили ділків

18 квітня 2024 18:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Торгували тоннами контрафактного алкоголю по Україні — на Вінниччині викрили ділків
Поліцейський поруч з однією з діжок з алкоголем. Фото: ДСР/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Вінницькій області поліція викрила діяльність угруповання, яке організувало масштабне підпільне виробництво та збут фальсифікованого алкоголю. Правоохоронці у четвер, 18 квітня, повідомили про підозру 17 зловмисникам, серед яких виявилися громадяни Молдови.

Про це інформує пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Читайте також:

На Вінниччині викрили ділків

поліція вінниця
Працівники поліції та затримані. Джерело: ДСР/Facebook

Торік у листопаді правоохоронці провели 70 обшуків, вилучивши:

  • понад 20 тонн саморобного контрафактного "алкоголю";
  • велику кількість тари для пакування;
  • 330 тис. грн у різній валюті;
  • рації;
  • "чорнові" записи тощо.
поліція алкоголь
Ємності з фальсифікованим алкоголем. Джерело: ДСР/Facebook

Загальна вартість вилученого, як повідомляється, сягає п'яти мільйонів гривень.

Цехи підпільного тресту знаходилися в орендованих приміщеннях у Могилів-Подільському. Склади для зберігання підакцизної продукції — у фермерських господарствах в кількох районах Вінниччини. Всі приміщення зловмисників знаходилися під цілодобовою охороною, та були облаштовані камерами відеонагляду, а для спілкування фігуранти використовували рації.

вінниця поліція
Конфісковані речові докази. Джерело: ДСР/Facebook

Вся продукція під виглядом алкогольних брендів реалізовувалась через торговельний мережі області та інтернет-майданчики гуртовими та роздрібними партіями. Доставка в роздріб здійснювалася через поштові відділення, а оптовики або самостійно забирали продукцію, або отримували доставку від ділків, які також налагодили функціонування кількох власних інтернет-магазинів.

алкоголь бутлегерство
Пластикові діжки з контрафактним алкоголем. Джерело: ДСР/Facebook

Нагадаємо, раніше в одеському Болграді поліція викрила двох жінок, які створили схему реалізації психотропних речовин.

Водночас в Києві правоохоронці ліквідували наркопритон, де виготовляли амфетамін. Загальна сума вилучених психотропів та інших речових доказів оцінюється в 122 мільйони гривень.

алкоголь
поліція
Україна
Вінницька область
Кримінал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість