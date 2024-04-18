Торгували тоннами контрафактного алкоголю по Україні — на Вінниччині викрили ділків

Поліцейський поруч з однією з діжок з алкоголем. Фото: ДСР/Facebook

У Вінницькій області поліція викрила діяльність угруповання, яке організувало масштабне підпільне виробництво та збут фальсифікованого алкоголю. Правоохоронці у четвер, 18 квітня, повідомили про підозру 17 зловмисникам, серед яких виявилися громадяни Молдови.

Про це інформує пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Працівники поліції та затримані. Джерело: ДСР/Facebook

Торік у листопаді правоохоронці провели 70 обшуків, вилучивши:

понад 20 тонн саморобного контрафактного "алкоголю";

велику кількість тари для пакування;

330 тис. грн у різній валюті;

рації;

"чорнові" записи тощо.

Ємності з фальсифікованим алкоголем. Джерело: ДСР/Facebook

Загальна вартість вилученого, як повідомляється, сягає п'яти мільйонів гривень.

Цехи підпільного тресту знаходилися в орендованих приміщеннях у Могилів-Подільському. Склади для зберігання підакцизної продукції — у фермерських господарствах в кількох районах Вінниччини. Всі приміщення зловмисників знаходилися під цілодобовою охороною, та були облаштовані камерами відеонагляду, а для спілкування фігуранти використовували рації.

Конфісковані речові докази. Джерело: ДСР/Facebook

Вся продукція під виглядом алкогольних брендів реалізовувалась через торговельний мережі області та інтернет-майданчики гуртовими та роздрібними партіями. Доставка в роздріб здійснювалася через поштові відділення, а оптовики або самостійно забирали продукцію, або отримували доставку від ділків, які також налагодили функціонування кількох власних інтернет-магазинів.

Пластикові діжки з контрафактним алкоголем. Джерело: ДСР/Facebook

Нагадаємо, раніше в одеському Болграді поліція викрила двох жінок, які створили схему реалізації психотропних речовин.

Водночас в Києві правоохоронці ліквідували наркопритон, де виготовляли амфетамін. Загальна сума вилучених психотропів та інших речових доказів оцінюється в 122 мільйони гривень.