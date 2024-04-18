Торговали тоннами контрафактного алкоголя по Украине — в Винницкой области разоблачили дельцов

Полицейский рядом с одной из бочек с алкоголем. Фото: ДСР/Facebook

В Винницкой области полиция разоблачила деятельность группировки, организовавшей масштабное подпольное производство и сбыт фальсифицированного алкоголя. Правоохранители в четверг, 18 апреля, сообщили о подозрении 17 злоумышленникам, среди которых оказались граждане Молдовы.

Об этом информирует пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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Сотрудники полиции и задержанные. Источник: ДСР/Facebook

В ноябре прошлого года правоохранители провели 70 обысков, изъяв:

свыше 20 тонн самодельного контрафактного "алкоголя";

большое количество упаковочной тары;

330 тыс. грн в разной валюте;

рации;

"черновые" записи и т.д.

Емкости с фальсифицированным алкоголем. Источник: ДСР/Facebook

Общая стоимость изъятого, как сообщается, составляет пять миллионов гривен.

Цеха подпольного треста находились в арендованных помещениях в Могилеве-Подольском. Склады для хранения подакцизной продукции — в фермерских хозяйствах в нескольких районах Винницкой области. Все помещения злоумышленников находились под круглосуточной охраной и были обустроены камерами видеонаблюдения, а для общения фигуранты использовали рации.

Конфискованные вещдоки. Источник: ДСР/Facebook

Вся продукция под видом алкогольных брендов реализовывалась через торговые сети области и интернет-площадки оптовыми и розничными партиями. Доставка в розницу осуществлялась через почтовые отделения, а оптовики либо самостоятельно забирали продукцию, либо получали доставку от дельцов, также наладивших функционирование нескольких собственных интернет-магазинов.

Пластиковые бочки с контрафактным алкоголем. Источник: ДСР/Facebook

Напомним, ранее в одесском Болграде полиция разоблачила двух женщин , создавших схему реализации психотропных веществ.

В то же время в Киеве правоохранители ликвидировали наркопритон , где изготовляли амфетамин. Общая сумма изъятых психотропов и других вещественных доказательств оценивается в 122 миллиона гривен.