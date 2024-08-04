У 2025 році вийде iPhone 17 і вже відомо, скільки він буде коштувати

Згідно з чутками, так виглядатиме iPhone 17. Фото: theinformation.com

До жовтня, коли Apple зазвичай презентує свої нові смартфони й фанати бренда очікують появу iPhone 16, ще чекати два місяці, а інсайдерам та аналітикам вже стало відомо, яким може бути iPhone 17, що запустять у продаж у 2025 році. Кажуть, що він буде тонкішим, а ще оснащений новітніми технологіями та покращеним дисплеєм.

Таку інформацію оприлюднило видання MacRumor.

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Яким буде дизайн iPhone 17

Згідно з даними порталу, iPhone 17 стане більш тонким і отримає позначку "Slim". Титановий корпус можуть замінити на більш дешевий - алюмінієвий. Хоча аналітик Apple Мінг-Чі Куо очікує, що телефон все ж таки матиме титанову раму, але з меншим відсотком титану, ніж у моделях iPhone 15 Pro.

Порівняння товщини корпусу двох смартфонів. Фото: theinformation.com

Менший дисплей та камери на незвичному місці

Щодо розміру дисплеїв, то зараз аналітики не можуть дійти згоди в цьому аспекті. Аналітику Haitong International Securities Джеффу Пу вважає, що він становитиме 6,6 дюйма. Аналітик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг наполягає, що розмір буде 6,55 дюйма.

Деякі інсайдери кажуть, що звичний блок камер зміниться у своєму розташуванні та буде перенесений у "верхній центр" пристрою. Причому, щоб додати інтриги, аналітик Apple Мін-Чі Куо заявив, що пристрій матиме лише одну камеру, а не дві або три.

При цьому інженери мають покращити селфі-камеру, застосувавши 24-мегапіксельний модуль з шестиелементним об’єктивом. Наприклад, iPhone 14 і 15 оснащені 12-мегапіксельною фронтальною камерою з п’ятьма пластиковими елементами лінз, і очікується, що цьогорічна лінійка iPhone 16 матиме таке ж обладнання.

Оновлена ​​роздільна здатність на iPhone 17 дозволить фотографіям зберігати свою якість, навіть якщо їх обрізати або збільшити, тоді як більша кількість пікселів захопить дрібніші деталі. Оновлення до шестиелементної лінзи також має трохи покращити якість зображення.

Повертаючись до дисплея аналітики передрікають, що у 2025 році моделі iPhone отримають OLED-дисплеї з технологією об’єднавчої плати з низьким енергоспоживанням, що вперше запровадить ProMotion у непрофесійні моделі iPhone від Apple.

Технологія ProMotion дозволяє дисплею збільшити частоту оновлення до 120 Гц для більш плавного прокручування та відеоконтенту, коли це необхідно. ProMotion також дозволяє знижувати енергоефективну частоту оновлення дисплея до 1 Гц, тому екрани iPhone 15 Pro мають функцію постійного увімкнення, яка показує годинник, віджети, сповіщення та шпалери на екрані блокування, навіть коли пристрій заблоковано.

Лінійка iPhone 17 та вартість. Фото: theinformation.com

Вбудована пам'ять та вартість

Аналітик Haitong Джефф Пу стверджує, що iPhone 17 "Slim" матиме 8 ГБ оперативної пам’яті порівняно з 6 ГБ оперативної пам’яті в iPhone 15 Plus. Варто зазначити, що всі майбутні моделі iPhone 16, як очікується, будуть оснащені 8 ГБ оперативної пам’яті – такою є апаратна вимога Apple Intelligence на пристрої. iPhone 17 також може отримати чіп A19 від Apple, який, ймовірно, буде заснований на оптимізованій версії 3-нм процесу TSMC.

Деякі фахівці зазначають, що новий iPhone 17 "Slim" подорожчає і мати вищу ціну, ніж модель Pro Max, яка наразі починається від $1199. Можливо, у 2025 році iPhone 17 "Slim" стане новою найдорожчою моделлю в лінійці.