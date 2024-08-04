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Тоньше, корпус дешевле, а стоимость выше – что еще известно об iPhone 17

4 августа 2024 02:31
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В 2025 году выйдет iPhone 17 и уже известно, сколько он будет стоить
Согласно слухам, так будет выглядеть iPhone 17. Фото: theinformation.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Октября, когда Apple обычно представит свои новые смартфоны и фанаты бренда ожидают появления iPhone 16, еще ждать два месяца, а инсайдерам и аналитикам уже стало известно, каким может быть iPhone 17, который запустят в продажу в 2025 году. Говорят, что он будет более тонким, а также оснащенным новейшими технологиями и улучшенным дисплеем.

Такую информацию обнародовало издание MacRumor.

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Согласно данным портала, iPhone 17 станет более тонким и получит отметку "Slim". Титановый корпус могут заменить на более дешевый – алюминиевый. Хотя аналитик Apple Минг-Чи Куо ожидает, что телефон все же будет иметь титановую раму, но с меньшим процентом титана, чем в моделях iPhone 15 Pro.

iPhone 17
Сравнение толщин корпуса двух смартфонов. Фото: theinformation.com

Меньший дисплей и камеры на необычном месте

Что касается размера дисплеев, то сейчас аналитики не могут прийти к согласию в этом аспекте. Аналитик Haitong International Securities Джеффу Пу считает, что он составит 6,6 дюйма. Аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг настаивает, что размер будет 6,55 дюйма.

Некоторые инсайдеры говорят, что привычный блок камер изменит свое расположение и будет перенесен в верхний центр устройства. Причем, чтобы добавить интриги, аналитик Apple Мин-Чи Куо заявил, что у устройства будет только одна камера, а не две или три.

При этом инженеры должны улучшить селфи-камеру, используя 24-мегапиксельный модуль с шестиэлементным объективом. Например, iPhone 14 и 15 оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой с пятью пластиковыми элементами линз, и ожидается, что линейка iPhone 16 будет иметь такое же оборудование.

Обновленное разрешение на iPhone 17 позволит фотографиям сохранять свое качество, даже если их обрезать или увеличить, тогда как большее количество пикселей захватит более мелкие детали. Обновление до шестиэлементной линзы также должно немного улучшить качество изображения.

Возвращаясь к дисплею, аналитики предрекают, что в 2025 году модели iPhone получат OLED-дисплеи с технологией объединительной платы с низким энергопотреблением, что впервые введет ProMotion в непрофессиональные модели iPhone от Apple.

Технология ProMotion позволяет дисплею увеличить частоту обновления до 120 Гц для более плавной прокрутки и видеоконтента, когда это необходимо. ProMotion также позволяет снижать энергоэффективную частоту обновления дисплея до 1 Гц, поэтому экраны iPhone 15 Pro имеют функцию постоянного включения, которая показывает часы, виджеты, оповещения и обои на экране блокировки, даже когда устройство заблокировано.

Линейка iPhone 17 и стоимость. Фото: theinformation.com
Линейка iPhone 17 и стоимость. Фото: theinformation.com

Встроенная память и стоимость

Аналитик Haitong Джефф Пу утверждает, что iPhone 17 "Slim" будет иметь 8 ГБ оперативной памяти по сравнению с 6 ГБ оперативной памяти iPhone 15 Plus. Стоит отметить, что все будущие модели iPhone 16, как ожидается, будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти – таково аппаратное требование Apple Intelligence на устройстве. iPhone 17 также может получить чип A19 от Apple, который, по всей вероятности, будет основан на оптимизированной версии 3-нм процесса TSMC.

Некоторые специалисты отмечают, что новый iPhone 17 "Slim" подорожает и будет выше цены, чем модель Pro Max, которая сейчас начинается от $1199. Возможно, в 2025 году iPhone 17 "Slim" станет новой самой дорогой моделью в линейке.

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