Замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа — як пройшов тиждень епатажного політика

Дональд Трамп Фото:REUTERS/Andrew Kelly

Висунення Трампа кандидатом у президенти губернатор з Огайо Джей Ді Венс як кандидат у віцепрезиденти на прийдешніх президентських виборах у США від республіканців та Халк відзначив закликом голосувати за Трампа. У Мілвокі, штат Вісконсин, закінчилась Республіканська Конвенція — традиційний зʼїзд республіканської партії. Раз у чотири роки республіканські представники з усієї Америки офіційно голосують та висувають свого кандидата на президентські вибори у США. За два дні до початку з'їзду республіканців на життя колишнього президента США Дональда Трампа було вчинено замах.

Про важливий тиждень для республіканців та Трампа розповідає Уляна Бойчук спеціально для Новини LIVE.

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Номінація в кандидати

Вісконсин — це один із ключових шести незалежних штатів (або їх у США називають swing states), що разом із Джорджією, Пенсильванією, Мічиганом, Невадою, Арізоною та Північною Кароліною вирішуватиме долю на президентських виборах в Америці цьогоріч. Коли всі інші штати або червоні (республіканські), або блакитні (демократичні), перелічені вище — безколірні. Зазвичай саме не визначені/незалежні/сірі штати і вирішують долю Америки на наступні чотири роки. З 15 липня до 18 липня у місті Мілуокі, штат Вісконсин, відбувався зʼїзд республіканської партії, або Республіканська Національна Конвенція. Протягом чотирьох днів тут республіканці із всіх штатів мали своєрідне партійне свято: спілкувалися, висували свої кандидатури на посаду президента та віцепрезидент США, співали пісень та думали, як "зробити Америку величною знову" (make America great again. — Ред.)

За три дні до республіканської конвенції на Дональда Трампа був вчинено напад. Під час одного з передвиборчих раллі у містечку Батлер, у штаті Пенсильванія, Томас Метью Крукс вистрілив у Дональда Трампа. Куля зачепила праве вухо. Стрільця було знешкоджено поліцією на місці замаху. Один учасник мітингу загинув, двоє отримали поранення. Нині справу розслідує ФБР.

Вже у понеділок, після нападу, Дональд Трамп зʼявився на республіканській публіці з перемотаним вухом. Чимало людей у коментарях американським журналістам говорили, що вірять, що Бог врятував Трампа, аби той своєю чергою врятував Америку. Люди, яких опитували журналісти у натовпі, щиро у це вірили. До слова, під час конвенції можна було купити чимало іменного мерчу від Трампа, зокрема і його Біблію.

Відтак, після понеділка, на конвенції, можна було спостерігати невелику кількість людей, які з'явилися на публіку із замотаним правим вухом, щоб виявити солідарність із колишнім президентом, а нині кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Деякі учасники зʼїзду прийшли із пластирами із написом fight fight fight (боротись, боротись, боротись. — Ред.) — перші слова, які Дональд Трамп сказав після замаху.

В перший день конвенції республіканці номінували Дональда Джей Трампа кандидатом у президенти на прийдешніх виборах у США. Цього ж дня губернатора зі штату Огайо висунули на пост віцепрезидента США.

Губернатор-мілленіал Джей Ді Венс

Багато людей у коментарях журналістам Associated Press говорили, що Джей Ді Венс — це та людина, яка нині потрібна Америці, і дуже важливо, що він молодий і за ним майбутнє політики. Мало хто наводив інші факти його біографії чи здобутки.

Джей Ді Венс прийняв номінацію на третій день конвенції, виголосивши промову. За понад годину виступу губернатор Венс постійно спирався на особистий досвід, ділився певними особистими історіями, переживаннями пообіцяв: "Ніколи не забути, звідки він є". Важливо зазначити, що віцепрезидент у США — це людина, яка в основному відповідає за внутрішню політику, також може посісти пост президента у разі його неспроможності керувати країною. Американські журналісти у своїх публікаціях писали, що Джей Ді Венс близький до Трампа, і це людина, яка буде нашіптувати Трампу на вухо.

Те, що для нас важливо, що за годину промови не пролунало нічого щодо України та бачення його у вирішенні війни, що всіх цікавило. Раніше, до номінації, Джей Ді Венс у коментарях журналістам часто наголошував, що Україні потрібно вести перемовини з Росією, наводив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як приклад вдалих реформ освіти тощо. Під час своєї промови на конвенції кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс зазначив, що головний ворог США нині — це Китай.

Поява на публіці Дональда Трампа

Четвертого дня Республіканської Національної Конвенції чекали всі. Адже на закінчення з'їзду Дональд Трамп мав прийняти номінацію у кандидати та, що дуже важливо, вперше виступити публічно після замаху.

З'явився Дональд Трамп феєрично, а за майже дві години своєї промови наговорив чимало. У першій частині свого послання вже офіційний кандидат у президенти цьогоріч розповів детально про напад на нього, який був вчинений два дні тому перед початком зʼїзду. Він вчергове наголосив, що, якби він повернув голову в інший бік, куля пройшла б голову, і тоді він би не стояв на сцені і не виголошував цієї промови.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом у ніч проти суботи, 20 липня. Сторони домовилися обговорити запоруки миру під час особистої зустрічі.

Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, щоб вислухати його план закінчення війни.