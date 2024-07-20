Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа - как прошла неделя эпатажного политика

Дональд Трамп Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Выдвижение Трампа кандидатом в президенты губернатор из Огайо Джей Ди Венс как кандидат в вице-президенты на грядущих президентских выборах в США от республиканцев и Халк отметил призывом голосовать за Трампа. В Милвоки, штат Висконсин, закончилась Республиканская Конвенция — традиционный съезд республиканской партии. Раз в четыре года республиканские представители всей Америки официально голосуют и выдвигают своего кандидата на президентские выборы в США. За два дня до начала съезда республиканцев на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение.

О важной неделе для республиканцев и Трампа рассказывает Ульяна Бойчук специально для Новини.LIVE.

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Номинация в кандидаты

Висконсин — это один из ключевых шести независимых штатов (или их в США называют swing states), который вместе с Джорджией, Пенсильванией, Мичиганом, Невадой, Аризоной и Северной Каролиной будет решать судьбу на президентских выборах в Америке в этом году. Когда все остальные штаты или красные (республиканские), или голубые (демократические), вышеперечисленные — бесцветные. Обычно именно неопределенные/независимые/серые штаты и решают судьбу Америки на следующие четыре года. С 15 июля по 18 июля в городе Милуоки, штат Висконсин, проходил съезд республиканской партии, или Республиканская Национальная Конвенция. В течение четырех дней здесь республиканцы из всех штатов имели своеобразный партийный праздник: общались, выдвигали свои кандидатуры на пост президента и вице-президента США, пели песни и думали, как "сделать Америку величественной снова" (make America great again. — Ред.).

За три дня до республиканской конвенции на Дональда Трампа было совершено нападение. Во время одного из предвыборных ралли в городке Батлер, в штате Пенсильвания, Томас Мэтью Крукс выстрелил в Дональда Трампа. Пуля задела правое ухо. Стрелка обезвредила полиция на месте покушения. Один митингующий погиб, двое получили ранения. В настоящее время дело расследует ФБР.

Уже в понедельник после нападения Дональд Трамп появился на республиканской публике с перемотанным ухом. Многие в комментариях американским журналистам говорили, что верят, что Бог спас Трампа, чтобы тот в свою очередь спас Америку. Люди, опрошенные журналистами в толпе, искренне в это верили. К слову, во время конвенции можно было купить немало именного мерча от Трампа, в том числе и его Библию.

После понедельника на конвенции можно было наблюдать небольшое количество людей, которые явились на публику с замотанным правым ухом, чтобы проявить солидарность с бывшим президентом, а ныне кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Некоторые участники съезда пришли с пластырями с надписью fight fight fight (бороться, бороться, бороться. — Ред.) — первые слова, которые Дональд Трамп сказал после покушения.

В первый день конвенции республиканцы номинировали Дональда Джей Трампа кандидатом в президенты на предстоящих выборах в США. В этот же день губернатор из штата Огайо был выдвинут на пост вице-президента США.

Губернатор-миллениал Джей Ди Вэнс

Многие люди в комментариях журналистам Associated Press говорили, что Джей Ди Вэнс — это тот человек, который сейчас нужен Америке и очень важно, что он молод и за ним будущее политики. Немногие приводили другие факты его биографии или достижения.

Джей Ди Вэнс принял номинацию на третий день конвенции, произнеся речь. За более часа выступления губернатор Вэнс постоянно опирался на личный опыт, делился определенными личными историями, переживаниями, пообещал "никогда не забыть, откуда он есть". Важно отметить, что вице-президент в США — это человек, в основном отвечающий за внутреннюю политику, также может занять пост президента в случае его неспособности руководить страной. Американские журналисты в своих публикациях писали, что Джей Ди Вэнс близок к Трампу, и это человек, который будет нашептывать Трампу на ухо.

То, что для нас важно, что за час речи не прозвучало ничего относительно Украины и видения его в решении войны, что всех интересовало. Ранее, в номинации, Джей Ди Вэнс в комментариях журналистам часто отмечал, что Украине нужно вести переговоры с Россией, приводил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве примера удачных реформ образования и тому подобное. Во время своей речи на конвенции кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс отметил, что главный враг США сейчас — это Китай.

Появление на публике Дональда Трампа

Четвертый день Республиканской Национальной Конвенции ждали все. Ведь в заключении съезда Дональд Трамп должен был принять номинацию в кандидаты и, что немаловажно, впервые выступить публично после покушения.

Появился Дональд Трамп феерически, а за почти два часа своей речи наговорил немало. В первой части своего послания уже официальный кандидат в президенты рассказал подробно о нападении на него, которое было совершено два дня ранее перед началом съезда. Он в очередной раз подчеркнул, что если бы он повернул голову в другую сторону, пуля прошла бы голову, и тогда он бы не стоял на сцене и не произносил эту речь.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом в ночь на субботу, 20 июля. Стороны договорились обсудить залог мира во время личной встречи.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, чтобы выслушать его план окончания войны.