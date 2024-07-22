Ухилянти від мобілізації - на Закарпатті викрили схему переправлення чоловіків за кордон

Затримання ухилянтів та організаторів схеми. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

На Закарпатті правоохоронці викрили двох жителів Мукачево, які намагалися поза пунктами пропуску переправити в Угорщину трьох закарпатців та двох жителів Київщини. Організатори схеми хотіли збагатитися на понад 60 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у понеділок, 22 липня.

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Прикордонники розповіли, що організаторів схеми та їх "клієнтів" затримали на околиці населеного пункту Перехрестя Берегівського району, після того як один з "підопічних" заплатив частину грошей за втечу.

Загалом за незаконні махінації для втечі чоловіків призовного віку організатори планували отримати понад 60 тисяч доларів.

"Наразі їм вже оголошено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У разі доведення вини підозрюваних у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років. Слідчі дії щодо встановлення всіх обставин кримінального провадження і притягнення до відповідальності винних осіб тривають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зараз організатори схем для ухилянтів почали збирати одразу по 40 та більше людей для одночасного перетину кордоні.

Також ми писали, що на Закарпатті четверо ухилянтів заплатили місцевому мешканцю, щоб той провів їх до кордону. Також чоловік спорядив "клієнтів" надувними кругами, щоб ті могли перепливти Тису.