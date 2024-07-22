Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Тисячі доларів в обмін на втечу — на Закарпатті викрили схему для ухилянтів arrow

Тисячі доларів в обмін на втечу — на Закарпатті викрили схему для ухилянтів

22 липня 2024 17:54
Катерина Османська - Редактор
Ухилянти від мобілізації - на Закарпатті викрили схему переправлення чоловіків за кордон
Затримання ухилянтів та організаторів схеми. Фото: facebook/zahidnuy.kordon
Катерина Османська - Редактор

На Закарпатті правоохоронці викрили двох жителів Мукачево, які намагалися поза пунктами пропуску переправити в Угорщину трьох закарпатців та двох жителів Київщини. Організатори схеми хотіли збагатитися на понад 60 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у понеділок, 22 липня. 

Читайте також:

Яку схему для ухилянтів організували на Закарпатті 

Прикордонники розповіли, що організаторів схеми та їх "клієнтів" затримали на околиці населеного пункту Перехрестя Берегівського району, після того як один з "підопічних" заплатив частину грошей за втечу. 

Загалом за незаконні махінації для втечі чоловіків призовного віку організатори планували отримати понад 60 тисяч доларів. 

"Наразі їм вже оголошено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У разі доведення вини підозрюваних у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років. Слідчі дії щодо встановлення всіх обставин кримінального провадження і притягнення до відповідальності винних осіб тривають", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, зараз організатори схем для ухилянтів почали збирати одразу по 40 та більше людей для одночасного перетину кордоні.

Також ми писали, що на Закарпатті четверо ухилянтів заплатили місцевому мешканцю, щоб той провів їх до кордону. Також чоловік спорядив "клієнтів" надувними кругами, щоб ті могли перепливти Тису. 

кордон прикордонники війна в Україні ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних