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Тысячи долларов в обмен на побег — на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов

22 июля 2024 17:54
Катерина Османская - Редактор
Уклонисты от мобилизации - на Закарпатье разоблачили схему переправки мужчин за границу
Задержание уклонистов и организаторов схемы. Фото: facebook/zahidnuy.kordon
Катерина Османская - Редактор

На Закарпатье правоохранители разоблачили двух жителей Мукачево, которые пытались вне пунктов пропуска переправить в Венгрию трех закарпатцев и двух жителей Киевской области. Организаторы схемы хотели обогатиться более чем на 60 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в понедельник, 22 июля.

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Пограничники рассказали, что организаторов схемы и их "клиентов" задержали на окраине населенного пункта Перехрестя Береговского района, после того как один из "подопечных" заплатил часть денег за побег.

В общей сложности, за незаконные махинации для побега мужчин призывного возраста организаторы планировали получить более 60 тысяч долларов.

"Пока им уже объявлено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. В случае доказательства вины подозреваемых в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет. Следственные действия по установлению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения к ответственности виновных лиц продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас организаторы схем для уклонистов начали собирать сразу по 40 и более людей для одновременного пересечения границы.

Также мы писали, что на Закарпатье четверо ухилистов заплатили местному жителю, чтобы тот провел их до границы. Также мужчина снарядил "клиентов" надувными кругами, чтобы те могли переплыть Тису.

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