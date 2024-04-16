Служби таксі в Україні - розслідування

Виклик таксі через додаток. Фото: google.com

Почати таксувати зараз може чи не кожен. Головне — мати водійське посвідчення та зареєструватись в спеціальному застосунку. Утім, такі спрощені механізми дають змогу працювати водіям без дозвільних на те документів. Завдяки цьому держава не отримує податки, а пасажири в більшій зоні ризику.

У плюсі — онлайн платформи. Більша кількість водіїв, більше пасажирів, більше поїздок, більше коштів. Але при цьому майже жодної відповідальності ані за перевізника, ані за користувача. Детальніше у ситуації розбирались журналісти проєкту "Наша Справа".

Читайте також:

Ситуація з таксі в Україні

Ще на початку цього року, анонімний телеграм-канал Джокер звернув увагу на тіньовий ринок таксі в Україні. Усе почалось з того, що компанію Uklon запідозрили в ухиленні від сплати податків. Згодом йшлося про роботу водіїв під час комендантської години через застосунок. Утім, після розголосу інформації на проблему звернули увагу правоохоронці, і врешті Uklon обмежив роботу своєї платформи.

Але питання до онлайн сервісу залишись. Вуличні "бомбили" та диспетчерські служби таксі вже майже канули в минуле. З ринку перевезень їх витіснили застосунки для смартфонів. Та й не дивно, адже для пасажира це доступно, швидко та комфортно. А що для водіїв?

Маючи власне авто та витративши близько 20 хвилин на реєстрацію та подачу заявки, ви зможете чи не відразу працювати. І ось саме поява таких застосунків, очевидно, сприяла виводу ринку таксі в тінь.

"Станом на 18 березня 2024 року в Україні зареєстрований 9281 суб’єкт господарювання, який має чинну ліцензію з дозволеним видом робіт внутрішні перевезення пасажирів на таксі", — зазначається у відповіді Укртрансбезпеки на запит проєкту "Наша Справа".

Перевезення пасажирів на таксі — це не про хобі, не про роботу для душі та не про підробіток на вечір. Для того, щоб перевозити пасажирів, водій зобов’язаний працювати офіційно, законно, отримавши всі необхідні для цього документи. Так би мовити, любиш кататись, люби й сплачувати податки та нести відповідальність за пасажира. Та не тут то було.

Керівник київського територіального відділу Укртрансбезпеки Ігор Кравчук запевняє, що за допомогою деяких великих інформаційно-диспетчерських компаній ринок таксі вийшов з під контролю:

"Якби ринок диктував умови, що потрібна ліцензія і ти був суб’єктом господарювання, то це було б набагато простіше".

Ігор Кравчук. Фото: Новини.LIVE

Укртрансбезпека — саме той орган, який регулярно бореться з нелегальними перевізниками на таксі. На одному з таких рейдів команді проєкт "Наша Справа" вдалось побувати.

Знімальна група виїхала з інспекторами Укртрансбезпеки на один з проспектів столиці та чи не відразу помітили попереду авто з розпізнавальним знаком ліхтар таксі. В ліцензійному реєстрі перевізників вводиться номерний знак машини — ліцензії на перевезення пасажирів немає. Автівку зупинили.

Рейд Укртрансбезпеки. Фото: Новини.LIVE

Водій не став приховувати, що виїхав підробити, проте запевняв, що не знає про необхідність наявності ліцензії. Він зауважував, що працює через мобільний застосунок, вважаючи, що при цьому має законне право таксувати. І ось тут необхідно роз’яснити дещо важливе.

Деякі українці хибно вважають, що такі популярні застосунки, як Uklon, Uber та Bolt — це служби таксі. Ні, насправді це лише технічні платформи, які надають виключно інформаційні послуги. Якщо простіше, то вони банально надають майданчик, де ви як пасажир шукаєте авто, а водій — клієнта. Звісно ж, не задарма. За надання доступу до свого сервісу компанії стягують з водіїв відсоток, у кожного свій: 21% від вартості послуги, вказаної у замовленні, 25% у Києві та Львові.

Виходячи з того, що вищезгадані компанії — інформаційні платформи, то ліцензія на перевезення пасажирів на таксі їм просто не потрібна. А значить, уся відповідальність за документи на водію.

"Водій сам зазначив, що він на оплачуваній основі здійснює перевезення, у нього немає ліцензії, машина не внесена в базу. Те, що він працює, в нього є застосунок, якась платформа, це ніяк не вплине на якість його перевезень та ключове, що нас цікавить, це на безпеку пасажирів. За результатами цієї перевірки був складений протокол за порушення частини першої статті 164 по КУпАПу. Він буде направлений в суд протягом трьох днів і суд вже буде приймати рішення притягати чи не притягати до відповідальності", — розповів керівник київського територіального відділу Укртрансбезпеки Ігор Кравчук.

Якщо суд ухвалить рішення не на користь водія, то йому доведеться сплатити 17 000 гривень штрафу. Але на свій страх та ризик, він все одно може продовжувати перевозити пасажирів. Адже платформа, через яку той працює, не обмежує доступ до свого сервісу. І це лише квіточки.

Щоразу, замовляючи машину через застосунки, ми ніколи не знаємо який водій може приїхати до нас на виклик. Скільки годин поспіль він за кермом — 6, 8 чи вже понад 12? Чи справна машина та коли востаннє вона проходила техогляд? А історії, на жаль, бувають різні.

Інцидент з таксистом. Фото: скріншот

Як проходить реєстрація водіїв таксі

Журналісти вирішили провести експеримент, щоб зрозуміти, що необхідно мати водію для співпраці з найбільшими онлайн платформами в Україні. Вони обрали три найбільші онлайн платформи в Україні Uklon, Uber та Bolt, експеримент розпочали з першої.

На офіційному сайті можна побачити пропозицію про співпрацю, натискають кнопку "стати партнером". Перший етап — звичайна реєстрація, з інформацією про номер авто.

Експеримент журналістів. Фото: Новини.LIVE

Другий крок: фото, водійське посвідчення, техпаспорт та автоцивілка. Ось і все, заявку надіслано. Вже буквально через декілька хвилин дзвінок від менеджера з проханням додатково надати фото паспорта. Після чого другий та останній дзвінок.

"Хотіла повідомити, що реєстрацію успішно завершено. В додатку Уклон Драйвер ви тепер можете натискати вхід, коли увійдете, вас зустрінуть підказки", — повідомила менеджер Уклон.

У водія жодного разу так і не поцікавились станом його машини, і навіть не попросили фото. Та й ніхто ані слова не згадав ні про ліцензії, ні про податки. З Uber ситуація майже аналогічна. Але з Bolt все цікавіше.

Водій додатково мав вказати свій банківський рахунок та номер картки платника податків. Тільки при заповненні заявки саме в цих додаткових пунктах було вказано інформацію іншої особи, та й фото, також іншої особи.

Реєстрація в Bolt. Фото: Новини.LIVE

Утім, схоже, що це абсолютно ніяк не стурбувало менеджера Bolt, і реєстрацію було прийнято. Знову ж таки, без жодних фото машини, уточнень чи хоча б дзвінків.

"Вони надають публічну оферту, яку зазначають на сайті. Вони зазначили, що це договір публічної оферти. Якщо ти натискаєш "приймаю", то ти автоматично дав згоду, що ти приймаєш їхні умови. Ніхто з них не фільтрує, чи є ліцензія, скільки у водія порушень правил дорожнього руху. Може він був притягнутий до відповідальності за керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, ніхто ж не знає", — розповів Ігор Кравчук.

Пʼяний інцидент з таксистом. Фото: скріншот

Таким чином, жодна з цих платформ не може гарантувати пасажиру безпеку під час поїздки. Водночас онлайн-сервіси не вимагають від водіїв наявність ліцензії, ну і в принципі не зобов’язані цього робити. Це дає можливість водіям "таксувати", не сплачуючи при цьому податки.

Заради справедливості варто зауважити, що в Україні все ж є водії, які таксують офіційно, отримавши ліцензію. Існують цілі автопарки, які мають дозвіл на перевезення пасажирів. І навіть замовляючи машину через застосунок, також можна натрапити на водія, що працює офіційно.

На одній вже з відомих нам платформ навіть є окрема послуга, де можна замовити водія з ліцензією. Вартість такої поїздки звісно ж вища від стандартної. Однак, попри все це, такі водії наразі в меншості.

Сплата податків онлайн-платформами

Питання щодо оподаткування виникають й до самих платформ, оскільки Uber — нідерландська компанія, Bolt — естонська, а Uklon зареєстрований 8 років тому на Кіпрі, і лише в червні 2021 року було зареєстровано ТОВ "УКЛОН УКРАЇНА". Але, попри це, останні зазначають, що вони українська компанія, а реєстрація на Кіпрі нібито жодним чином не сприяє ухиленню від сплати податків.

Онлайн-платформи Убер, Болт та Уклон. Фото: скріншот

"Майже вся діяльність компанії зосереджена в Україні, але оскільки плани виходити на ринки в інших країнах були давно, ще в доковідні часи, то і структура організації була змінена давно. Тому ми зареєструвалися в Європі, де маємо юридичний захист європейським правом і можливість залучати інвестиції. Кіпр вже давно не офшорна зона, тому всюди ми діємо прозоро і підзвітно. Ми сплачуємо величезні податки в Україні! За 23 рік це 200 мільйонів, про які відзвітовано в податкову і з якого переляку питання про несплату взагалі незрозуміло", — йдеться в публікації представника компанії Uklon.

Команда проєкту "Наша Справа" спробували зв’язатись з онлайн-сервісами Uklon, Uber та Bolt, телефонували, писали, втім жодного результату.

Тим часом Укртрансбезпека продовжує боротися з нелегальними перевезеннями пасажирів на таксі.

"За період з початку 2023 року по лютий 2024 року територіальними органами Укртрансбезпеки виявлено 304 порушення відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 60 Закону № 2344-III та 435 порушень відповідно до частини першої статті 164 КУпАП", — йдеться у відповіді Укртрансбезпеки.

Однак і тут є свої підводні камені. Після того, як інспектори виписують протокол, у них є три дні на те, щоб відправити справу до суду, який вже й ухвалює остаточне рішення. Тільки ось здебільшого судді виносять рішення на користь водіїв.

"Ну, мабуть, 10-15%. Але це скоріш виключення, аніж система. Давали відео, давали пояснення, були вже люди, які писали, так, я їхав. Але є рішення, судова практика така негативна, що треба системність, факт передачі коштів. Ми виглядаємо, що держава тисне на фізичну особу, але фактично ця фізична особа не несе відповідальності скільки він перевіз людей, скільки він заплатив податків, яку відповідальність він несе перед пасажиром", — розповідає керівник київського територіального управління Укртрансбезпеки.

Як врегулювати ситуацію

Єдиний спосіб врегулювати ринок пасажирських перевезень на таксі — це внести зміни до законодавства. В лютому 2024 року в парламенті вже зареєстрували законопроєкт, завдяки якому інспектори Укртрансбезпеки матимуть ефективні інструменти боротьби з нелегалами на законодавчому рівні.

Законопроєкт на сайті ВРУ. Фото: скріншот

Та варто зауважити, що даний законопроєкт жодним чином не врегульовує діяльність онлайн платформ які надають можливість працювати водіям без ліцензій. Тож, журналісти закликають парламентарів розʼяснити ситуацію та звернути увагу на інформаційні платформи.

У фіналі маємо: Uklon, Uber та Bolt — це не служби таксі, а лише платформи, які надають послуги та абсолютно ні за що не відповідають.

Bolt — це провідна європейська мобільна платформа, яка створює міста для людей.

Uklon — це платформа, маркетплейс, це доступ до сервісу.

Uber – технологічна компанія, яка поєднує фізичний і цифровий світи, щоб зробити рух доступним для кожного одним натисненням кнопки.

Вони дають можливість працювати водіям без ліцензії та працевлаштування, в результаті чого керманичі мають змогу ухилятись від сплати податків. Онлайн-платформи реєструють водіїв без співбесіди та перевірки стану їхнього авто, що журналісти довели власним експериментом. Тож, єдиний метод вивести ринок таксі в Україні з тіні — зміни на законодавчому рівні та регулювання діяльності онлайн-платформ.