Службы такси в Украине - расследование

Вызов такси через приложение. Фото: google.com

Начать таксовать сейчас может едва ли не каждый. Главное – иметь водительское удостоверение и зарегистрироваться в специальном приложении. Впрочем, такие упрощенные механизмы позволяют работать водителям без разрешительных документов. Благодаря этому государство не получает налоги, а пассажиры в большей зоне риска.

В плюсе — онлайн платформы. Большее количество водителей, больше пассажиров, больше поездок, больше средств. Но при этом почти никакой ответственности ни за перевозчика, ни за пользователя. Детальнее в ситуации разбирались журналисты проекта "Наша Справа".

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Ситуация с такси в Украине

Еще в начале этого года анонимный телеграмм-канал Джокер обратил внимание на теневой рынок такси в Украине. Все началось с того, что компания Uklon была заподозрена в уклонении от уплаты налогов. Впоследствии речь шла о работе водителей во время комендантского часа через приложение. Впрочем, после огласки информации на проблему обратили внимание правоохранители, и наконец Uklon ограничил работу своей платформы.

Но вопросы к онлайн-сервису остались. Уличные "бомбилы" и диспетчерские службы такси уже почти канули в прошлое. С рынка перевозок их вытеснили приложения для смартфонов. И неудивительно, ведь для пассажира это доступно, быстро и комфортно. А что для водителей?

Имея собственное авто и потратив около 20 минут на регистрацию и подачу заявки, вы сможете сразу работать. И вот самое появление таких приложений, очевидно, способствовало выводу рынка такси в тень.

"По состоянию на 18 марта 2024 года в Украине зарегистрирован 9281 предприятие, которое имеет действующую лицензию с разрешенным видом работ внутренние перевозки пассажиров на такси", — отмечается в ответе Укртрансбезопасности на запрос проекта "Наша Справа".

Перевозка пассажиров на такси — это не о хобби, не о работе для души и не о подработке на вечер. Для того чтобы перевозить пассажиров, водитель обязан работать официально, законно, получив все необходимые для этого документы. Так сказать, любишь кататься, люби и платить налоги и нести ответственность за пассажира. Но не здесь это было.

Руководитель киевского территориального отдела Укртрансбезопасности Игорь Кравчук уверяет, что с помощью некоторых крупных информационно-диспетчерских компаний рынок такси вышел из-под контроля:

"Если бы рынок диктовал условия, что нужна лицензия и ты являлся субъектом хозяйствования, то это было бы гораздо проще".

Игорь Кравчук. Фото: Новини.LIVE

Укртрансбезопасность — именно тот орган, который регулярно борется с нелегальными перевозчиками на такси. На одном из таких рейдов команде проект "Наша Справа" удалось побывать.

Съемочная группа выехала с инспекторами Укртрансбезопасности на один из проспектов столицы и сразу же заметили впереди авто с опознавательным знаком фонарь такси. В лицензионном реестре перевозчиков вводится номерной знак машины — лицензии на перевозку пассажиров нет. Автомобиль остановили.

Рейд Укртрансбезопасности. Фото: Новини.LIVE

Водитель не стал скрывать, что ехал подработать, однако уверял, что не знает о необходимости наличия лицензии. Он отметил, что работает через мобильное приложение, считая, что при этом имеет законное право таксировать. И вот здесь необходимо разъяснить кое-что важное.

Некоторые украинцы ошибочно полагают, что такие популярные приложения как Uklon, Uber и Bolt — это службы такси. Нет, на самом деле это только технические платформы, предоставляющие исключительно информационные услуги. Если проще, то они банально предоставляют площадку, где вы, как пассажир, ищете авто, а водитель — клиента. Конечно, не зря. За предоставление доступа к своему сервису компании взимают с водителей процент, у каждого свой: 21% стоимости услуги, указанной в заказе, 25% в Киеве и Львове.

Исходя из того, что вышеупомянутые компании — информационные платформы, лицензия на перевозку пассажиров на такси им просто не нужна. А значит, вся ответственность за документы водителя.

"Водитель сам отметил, что он на оплачиваемой основе осуществляет перевозку, у него нет лицензии, машина не внесена в базу. То, что он работает, у него есть приложение, какая-то платформа, это никак не повлияет на качество его перевозок и ключевое, что нас интересует, это на безопасность пассажиров. По результатам этой проверки был составлен протокол за нарушение части первой статьи 164 по КУпАПу. Он будет направлен в суд в течение трех дней и суд уже будет принимать решение привлекать или не привлекать к ответственности", - рассказал руководитель киевского территориального отдела Укртрансбезопасности Игорь Кравчук.

Если суд примет решение не в пользу водителя, ему придется заплатить 17 000 гривен штрафа. Но на свой страх и риск он все равно может продолжать перевозить пассажиров. Ведь платформа, по которой тот работает, не ограничивает доступ к своему сервису. И это только цветочки.

Каждый раз, заказывая машину через приложения, мы никогда не знаем, какой водитель может приехать к нам на вызов. Сколько часов подряд он за рулем — 6, 8 или более 12? Исправная ли машина и когда в последний раз она проходила техосмотр? А истории, к сожалению, бывают разные.

Инцидент с таксистом. Фото: скриншот

Как проходит регистрация водителей такси

Журналисты решили провести эксперимент, чтобы понять, что необходимо иметь водителя для сотрудничества с крупнейшими онлайн-платформами в Украине. Они выбрали три крупнейших онлайн платформы в Украине Uklon, Uber и Bolt, эксперимент начали с первой.

На официальном сайте можно увидеть предложение о сотрудничестве, нажимают кнопку "стать партнером". Первый этап — обычная регистрация, с информацией о номере авто.

Опыт журналистов. Фото: Новини.LIVE

Второй шаг: фото, водительское удостоверение, техпаспорт и автогражданка. Вот и все, заявка отправлена. Уже буквально через несколько минут звонок от менеджера с просьбой предоставить дополнительно фото паспорта. После этого второй и последний звонок.

"Хотела сообщить, что регистрация успешно завершена. В приложении Уклон Драйвер вы теперь можете нажимать вход, когда войдете, вас встретят подсказки", — сообщила менеджер Уклон.

У водителя ни разу так и не поинтересовались состоянием его машины и даже не попросили фото. Да и никто ни слова не упомянул ни о лицензиях, ни о налогах. С Uber ситуация почти аналогичная. Но из Bolt все интереснее.

Водитель дополнительно должен указать свой банковский счет и номер карты налогоплательщика. Только при заполнении заявки именно в этих дополнительных пунктах была указана информация другого лица, и фото, также другого лица.

Регистрация в Bolt. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, похоже, что это совершенно не обеспокоило менеджера Bolt, и регистрация была принята. Опять же, без фото машины, уточнений или хотя бы звонков.

"Они предоставляют публичную оферту, отмечаемую на сайте. Они отметили, что это договор публичной оферты. Если ты нажимаешь "принимаю", то ты автоматически дал согласие, что ты принимаешь их условия. Никто из них не фильтрует, есть ли лицензия, сколько у водителя нарушений правил дорожного движения. Может, он был привлечен к ответственности за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, никто же не знает", — рассказал Игорь Кравчук.

Пьяный инцидент с таксистом. Фото: скриншот

Таким образом, ни одна из этих платформ не может обеспечить пассажиру безопасность во время поездки. В то же время, онлайн-сервисы не требуют от водителей наличие лицензии, ну и в принципе не обязаны этого делать. Это дает возможность водителям "таксовать", не платя при этом налоги.

Справедливости ради стоит заметить, что в Украине все же есть водители, которые таксируют официально, получив лицензию. Есть целые автопарки, которые имеют разрешение на перевозку пассажиров. И даже заказывая машину через приложение, также можно встретить официального водителя.

На одной из известных нам платформ даже есть отдельная услуга, где можно заказать водителя с лицензией. Стоимость такой поездки, конечно же, выше стандартной. Однако, несмотря на это, такие водители пока в меньшинстве.

Уплата налогов онлайн-платформами

Вопросы по налогообложению возникают и к самим платформам, поскольку Uber — нидерландская компания, Bolt — эстонская, а Uklon зарегистрирован 8 лет назад на Кипре, и только в июне 2021 года было зарегистрировано ООО "УКЛОН УКРАИНА". Но, несмотря на это, последние отмечают, что они украинская компания, а регистрация на Кипре якобы не способствует уклонению от уплаты налогов.

Онлайн-платформы Убер, Болт и Уклон. Фото: скриншот

"Почти вся деятельность компании сосредоточена в Украине, но поскольку планы выходить на рынки в других странах были давно, еще в доковидные времена, то и структура организации была изменена давно. Поэтому мы зарегистрировались в Европе, где имеем юридическую защиту европейским правом и возможность привлекать инвестиции. Кипр уже давно не оффшорная зона, поэтому везде мы действуем прозрачно и подотчетно. Мы платим огромные налоги в Украине! За 23 год это 200 миллионов, о которых отчитались в налоговую и с какого перепугу вопрос о неуплате вообще непонятно", — говорится в публикации представителя компании "Uklon".

Команда проекта "Наше Дело" попытались связаться с онлайн-сервисами Uklon, Uber и Bolt, звонили по телефону, писали, впрочем, никакого результата.

В то же время Укртрансбезопасность продолжает бороться с нелегальными перевозками пассажиров на такси.

"За период с начала 2023 года по февраль 2024 года территориальными органами Укртрансбезопасности выявлено 304 нарушения согласно абзацу четвертого части первой статьи 60 Закона № 2344-III и 435 нарушений в соответствии с частью первой статьи 164 КУоАП", — говорится в ответе.

Однако и здесь есть свои подводные камни. После того, как инспекторы выписывают протокол, у них есть три дня для того, чтобы отправить дело в суд, который уже и принимает окончательное решение. Только вот в большинстве своем судьи выносят решение в пользу водителей.

Но это скорее исключение, чем система. Давали видео, давали объяснения, были уже люди, которые писали, да, я ехал. Но есть решение, судебная практика такая негативная, что надо системность, факт передачи средств Мы выглядим, что государство оказывает давление на физическое лицо, но фактически это физическое лицо не несет ответственности сколько он перевез людей, сколько он заплатил налогов, какую ответственность он несет перед пассажиром", — рассказывает руководитель киевского территориального управления Укртрансбезопасности.

Как урегулировать ситуацию

Единственный способ урегулировать рынок пассажирских перевозок на такси – это внести изменения в законодательство. В феврале 2024 года в парламенте уже зарегистрировали законопроект, благодаря которому инспекторы Укртрансбезопасности будут иметь эффективные инструменты борьбы с нелегалами на законодательном уровне.

Законопроект на сайте ВРУ. Фото: скриншот

Но стоит заметить, что данный законопроект никоим образом не регулирует деятельность онлайн платформ, позволяющих работать водителям без лицензий. Поэтому журналисты призывают парламентариев разъяснить ситуацию и обратить внимание на информационные платформы.

В финале есть: Uklon, Uber и Bolt — это не службы такси, а только платформы, предоставляющие услуги и абсолютно ни за что не отвечающие.

Bolt – это ведущая европейская мобильная платформа, создающая города для людей.

Uklon – это платформа, маркетплейс, это доступ к сервису.

Uber – технологическая компания, объединяющая физический и цифровой миры, чтобы сделать движение доступным для каждого одним нажатием кнопки.

Они дают возможность работать водителям без лицензии и трудоустройства, в результате чего водители могут уклоняться от уплаты налогов. Онлайн-платформы регистрируют водителей без собеседования и проверки состояния их авто, что журналисты доказали собственным экспериментом. Итак, единственный метод вывести рынок такси в Украине из тени — изменения на законодательном уровне и регулирование деятельности онлайн-платформ.