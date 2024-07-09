Як Володимир Зеленський прокоментував масований ракетний удар по Україні 8 липня

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

У понеділок, 8 липня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по містах України. Коментуючи цей обстріл Володимир Зеленський заявив, що російські терористи мають відповісти за вчинене.

Про це Президент України написав у своєму Telegram-каналі.

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За словами Зеленського, станом на 23:06 8 липня відомо про понад 170 поранених і 37 загиблих, серед яких троє дітей. Пошкоджено майже сто об'єктів: дитяча лікарня, будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж і бізнес-центр. На місцях досі триває розбір завалів.

"Російські терористи мають за це відповідати. Просто стурбованість не зупиняє терору. Співчуття — це не зброя. Потрібно збивати російські ракети. Потрібно знищувати російську бойову авіацію там, де вона базується. Потрібно робити сильні кроки, які не залишать жодного дефіциту безпеки. Світ має для цього необхідну силу. Партнери здатні це зробити. І рішення потрібні якнайшвидше", — наголосив Президент України.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит". Голова держави заявив, що Росія має сповна відповісти за всі свої злочини проти людей, дітей та людяності загалом.

Нагадаємо, станом на вечір 8 липня кількість загиблих унаслідок ракетної атаки окупантів по Києву зросла до 27 осіб. Троє з тих, чиї життя забрав обстріл, — діти. Ще 82 людини поранені. Ще десятеро людей загинули та майже пів сотні зазнали поранень у Кривому Розі. Там зафіксували декілька влучень, зокрема, по адміністративній будівлі.