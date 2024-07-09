Как Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар по Украине 8 июля

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В понедельник, 8 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. Комментируя этот обстрел, Владимир Зеленский заявил, что российские террористы должны ответить за совершенное.

Об этом Президент Украины написал в своем Telegram-канале.

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По словам Зеленского, по состоянию на 23:06 8 июля известно о более 170 раненых и 37 погибших, среди которых трое детей. Повреждены почти сто объектов: детская больница, дома, детские сады, роддом, колледж и бизнес-центр. На местах продолжается разбор завалов.

"Российские террористы должны за это отвечать. Просто обеспокоенность не останавливает террора. Соболезнования — это не оружие. Нужно сбивать российские ракеты. Нужно уничтожать российскую боевую авиацию там, где она базируется. Нужно делать сильные шаги, которые не оставят никакого дефицита безопасности. Мир имеет для этого необходимую силу. Партнеры способны это сделать. И решения нужны как можно быстрее", — подчеркнул Президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по детской больнице "Охматдет". Глава государства заявил, что Россия должна полностью ответить за все свои преступления против людей, детей и человечности в целом.

Напомним, по состоянию на вечер 8 июля количество погибших в результате ракетной атаки оккупантов по Киеву возросло до 27 человек. Трое из тех, чьи жизни унес обстрел, — дети. Еще 82 человека ранены.

Также десять человек погибли и почти полсотни получили ранения в Кривом Роге. Там зафиксировали несколько попаданий, в частности, по административному зданию.