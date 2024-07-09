Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Террористы должны ответить — Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар по Украине arrow

Террористы должны ответить — Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар по Украине

9 июля 2024 02:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Как Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар по Украине 8 июля
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В понедельник, 8 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. Комментируя этот обстрел, Владимир Зеленский заявил, что российские террористы должны ответить за совершенное.

Об этом Президент Украины написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Как глава государства прокомментировал массированную ракетную атаку на украинские города

По словам Зеленского, по состоянию на 23:06 8 июля известно о более 170 раненых и 37 погибших, среди которых трое детей. Повреждены почти сто объектов: детская больница, дома, детские сады, роддом, колледж и бизнес-центр. На местах продолжается разбор завалов.

"Российские террористы должны за это отвечать. Просто обеспокоенность не останавливает террора. Соболезнования — это не оружие. Нужно сбивать российские ракеты. Нужно уничтожать российскую боевую авиацию там, где она базируется. Нужно делать сильные шаги, которые не оставят никакого дефицита безопасности. Мир имеет для этого необходимую силу. Партнеры способны это сделать. И решения нужны как можно быстрее", — подчеркнул Президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по детской больнице "Охматдет". Глава государства заявил, что Россия должна полностью ответить за все свои преступления против людей, детей и человечности в целом.

Напомним, по состоянию на вечер 8 июля количество погибших в результате ракетной атаки оккупантов по Киеву возросло до 27 человек. Трое из тех, чьи жизни унес обстрел, — дети. Еще 82 человека ранены.

Также десять человек погибли и почти полсотни получили ранения в Кривом Роге. Там зафиксировали несколько попаданий, в частности, по административному зданию.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных