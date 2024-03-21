Таксистам Uklon доведеться сплатити чималі податки за роки роботи — що сталося
Стало відомо, що українська податкова служба звернулася до сервісу Uklon із запитом на надання даних про фінансові транзакції. Виявляється, що податки мала платити не лише компанія, а й водії за свої прибутки.
Про це повідомив анонімний телеграм-канал Джокер у середу, 20 березня.
Чи платили водії податки
У відповідь на запит, Uklon надав податковій службі дані про доходи своїх водіїв за минулі три роки.
Виявилося, що відповідно до закону, водії повинні самостійно сплачувати податок на доходи, а не компанія Uklon.
Виявилося, що 83% водіїв, які користувалися платформою Uklon, ухилялися від сплати податків зі своїх заробітків. Тепер цим водіям належить сплатити всі заборгованості з податків за цей час.
Також повідомляється, що Uklon має намір розірвати відносини з платіжною системою Fondy і запровадити нову систему оплати.
Подавши інформацію про доходи водіїв, Uklon продемонстрував відповідальне ставлення до податкових зобов’язань.
Нагадаємо, що деяким категоріям платників податків планують надати низку переваг.
Раніше ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть отримати податкову знижку на купівлю квартири чи будинку.
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