Таксистам Uklon доведеться сплатити чималі податки за роки роботи — що сталося

Жінка сідає в таксі. Фото: ukr.net

Стало відомо, що українська податкова служба звернулася до сервісу Uklon із запитом на надання даних про фінансові транзакції. Виявляється, що податки мала платити не лише компанія, а й водії за свої прибутки.

Про це повідомив анонімний телеграм-канал Джокер у середу, 20 березня.

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Чи платили водії податки

У відповідь на запит, Uklon надав податковій службі дані про доходи своїх водіїв за минулі три роки.

Виявилося, що відповідно до закону, водії повинні самостійно сплачувати податок на доходи, а не компанія Uklon.

Виявилося, що 83% водіїв, які користувалися платформою Uklon, ухилялися від сплати податків зі своїх заробітків. Тепер цим водіям належить сплатити всі заборгованості з податків за цей час.

Також повідомляється, що Uklon має намір розірвати відносини з платіжною системою Fondy і запровадити нову систему оплати.

Подавши інформацію про доходи водіїв, Uklon продемонстрував відповідальне ставлення до податкових зобов’язань.

Нагадаємо, що деяким категоріям платників податків планують надати низку переваг.

Раніше ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть отримати податкову знижку на купівлю квартири чи будинку.