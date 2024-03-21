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Таксистам Uklon доведеться сплатити чималі податки за роки роботи — що сталося

21 березня 2024 09:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Таксистам Uklon доведеться сплатити чималі податки за роки роботи — що сталося
Жінка сідає в таксі. Фото: ukr.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Стало відомо, що українська податкова служба звернулася до сервісу Uklon із запитом на надання даних про фінансові транзакції. Виявляється, що податки мала платити не лише компанія, а й водії за свої прибутки.

Про це повідомив анонімний телеграм-канал Джокер у середу, 20 березня.

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Чи платили водії податки

У відповідь на запит, Uklon надав податковій службі дані про доходи своїх водіїв за минулі три роки.

Виявилося, що відповідно до закону, водії повинні самостійно сплачувати податок на доходи, а не компанія Uklon.

Виявилося, що 83% водіїв, які користувалися платформою Uklon, ухилялися від сплати податків зі своїх заробітків. Тепер цим водіям належить сплатити всі заборгованості з податків за цей час.

Також повідомляється, що Uklon має намір розірвати відносини з платіжною системою Fondy і запровадити нову систему оплати.

Подавши інформацію про доходи водіїв, Uklon продемонстрував відповідальне ставлення до податкових зобов’язань.

Нагадаємо, що деяким категоріям платників податків планують надати низку переваг.

Раніше ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть отримати податкову знижку на купівлю квартири чи будинку.

податки
Податкова служба
таксі
водії

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