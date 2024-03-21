Таксистам Uklon придется уплатить немалые налоги за годы работы — что произошло

Женщина садится в такси. Фото: ukr.net

Стало известно, что украинская налоговая служба обратилась в сервис Uklon с запросом на предоставление данных о финансовых транзакциях. Оказывается, что налоги должна платить не только компания, но и водители за свои доходы.

Об этом сообщил анонимный телеграмм-канал Джокер в среду, 20 марта.

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Платили ли водители налоги

В ответ на запрос Uklon предоставил налоговой службе данные о доходах своих водителей за прошедшие три года.

Оказалось, что согласно закону водители должны самостоятельно платить налог на доходы, а не компания Uklon.

Оказалось, что 83% водителей, пользовавшихся платформой Uklon, уклонялись от уплаты налогов по своим заработкам. Теперь этим водителям предстоит уплатить все задолженности по налогам за это время.

Также сообщается, что Uklon намерена разорвать отношения с платежной системой Fondy и ввести новую систему оплаты.

Предоставив информацию о доходах водителей, Uklon продемонстрировал ответственное отношение к налоговым обязательствам.

Напомним, что некоторым категориям налогоплательщиков планируют предоставить ряд преимуществ.

Ранее мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получить налоговую скидку на покупку дома или квартиры.