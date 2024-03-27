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Світовий банк виділить Україні 1,5 млрд доларів — що відомо

27 березня 2024 00:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Світовий банк виділить Україні 1,5 млрд доларів — що відомо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Світовому банку. Фото: Денис Шмигаль
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 млрд доларів. Це станеться у межах позики на підтримку політики розвитку (DPL).

Відповідну інформацію повідомив у вівторок, 26 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Частина коштів, а саме — 984 млн доларів надійде від Японії. Ще — 516 млн доларів — від Великої Британії. 

"Розраховуємо, що кошти будуть перераховані вже до кінця березня. Спрямуємо ці ресурси на покриття найбільш важливих бюджетних видатків: на соціальні, гуманітарні цілі та на відновлення", — написав Шмигаль.

Також він подякував Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за підтримку і внесок у збереження макрофінансової стабільності України.

"Разом вистоїмо, переможемо, відбудуємо!" — додав прем'єр.

Нагадаємо, для того, щоб Україна змогла повністю відновити власний туристичний сектор та культурну спадщину, необхідно близько 9 мільярдів доларів. Це пов'язано із серйозними наслідками російських атак. На відновлення потрібно близько десяти років. 

Ми також писали про те, що Міністерство культури та інформаційної політики України заявило, що Росія пошкодила щонайменше 1938 об’єктів культурної інфраструктури, із яких 314 — зруйновані. Підрахунки здійснені станом на 25 січня 2024 року без урахування пам’яток культурної спадщини.

Денис Шмигаль
Світовий банк
фінансова допомога
Україна

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