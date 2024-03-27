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Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов — что известно

27 марта 2024 00:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов - что известно
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во Всемирном банке Фото: Денис Шмыгаль
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине 1,5 млрд долларов. Это произойдет в рамках займа в поддержку политики развития (DPL).

Соответствующую информацию сообщил во вторник, 26 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Часть средств, а именно 984 млн долларов поступит от Японии. Еще — 516 млн долларов — от Великобритании.

"Рассчитываем, что средства будут перечислены уже до конца марта. Направим эти ресурсы на покрытие наиболее важных бюджетных расходов: на социальные, гуманитарные цели и на восстановление", — написал Шмыгаль.

Также он поблагодарил Всемирный банк, правительства Японии и Великобритании за поддержку и вклад в сохранение макрофинансовой стабильности Украины.

"Вместе выстоим, победим, отстроим!" — добавил премьер.

Напомним, для того чтобы Украина смогла полностью восстановить собственный туристический сектор и культурное наследие, необходимо около 9 миллиардов долларов. Это связано с серьезными последствиями российских атак. На восстановление уходит около десяти лет.

Мы также писали о том, что Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что Россия повредила по меньшей мере 1938 объектов культурной инфраструктуры, из которых 314 разрушены. Подсчеты осуществлены по состоянию на 25 января 2024 без учета памятников культурного наследия.

Денис Шмыгаль
Всемирный банк
финансовая помощь
Украина

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