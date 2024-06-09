В Україні сьогодні скасували аварійні відключення світла

Світло буде — у ДТЕК зробили заяву щодо відключення електроенергії
У неділю, 9 червня, в Укренерго скасували відключення світла по всій території України. Наразі енергетики відновили електропостачання, але ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у неділю, 9 червня.
Обмеження світла 9 червня скасовані
Ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Проте 9 червня енергетикам вдалося скасувати аварійні обмеження світла — протягом дня українці будуть без графіків відключень.
"Приємні новини. Згідно з оновленою інформацією від Укренерго, сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, гендиректор Yasno пояснив, чому графіки не завжди збігаються із відключеннями світла. Він заявив, що розбіжності можуть виникати через низку причин, зокрема, через дуже швидку зміну споживання.
Також ми повідомляли, що в Харкові й Харківській області з 8 до 14 червня світло відключатимуть за новим графіком. Споживачів розділили на 12 груп. У кожній із цих груп відключення триватимуть близько трьох годин.
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