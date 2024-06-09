В Україні сьогодні скасували аварійні відключення світла

Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

У неділю, 9 червня, в Укренерго скасували відключення світла по всій території України. Наразі енергетики відновили електропостачання, але ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у неділю, 9 червня.

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Ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Проте 9 червня енергетикам вдалося скасувати аварійні обмеження світла — протягом дня українці будуть без графіків відключень.

"Приємні новини. Згідно з оновленою інформацією від Укренерго, сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень", — йдеться в повідомленні.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот



Нагадаємо, гендиректор Yasno пояснив, чому графіки не завжди збігаються із відключеннями світла. Він заявив, що розбіжності можуть виникати через низку причин, зокрема, через дуже швидку зміну споживання.

Також ми повідомляли, що в Харкові й Харківській області з 8 до 14 червня світло відключатимуть за новим графіком. Споживачів розділили на 12 груп. У кожній із цих груп відключення триватимуть близько трьох годин.