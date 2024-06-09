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Свет будет — в ДТЭК сделали заявление об отключении электроэнергии

9 июня 2024 10:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Украине сегодня отменили аварийные отключения света
Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В воскресенье, 9 июня, в Укрэнерго отменили отключение света по всей территории Украины. Пока энергетики возобновили электроснабжение, но ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в воскресенье, 9 июня.

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Ограничения света 9 июня отменены

Ситуация в энергосистеме остается очень напряженной. Однако 9 июня энергетикам удалось отменить аварийные ограничения света – в течение дня украинцы будут без графиков отключений.

"Приятные новости. Согласно обновленной информации от Укрэнерго, сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений" , — говорится в сообщении.

Отменено отключение света 9 июня
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот


Напомним, гендиректор Yasno объяснил, почему графики не всегда совпадают с отключениями света. Он заявил, что разногласия могут возникать по ряду причин, в частности, из-за очень быстрого изменения потребления.

Также мы сообщали, что в Харькове и Харьковской области с 8 по 14 июня свет будут отключать по новому графику . Потребителей разделили на 12 групп. В каждой из этих групп отключения будут продолжаться около трех часов.

война в Украине
ДТЭК
Укрэнерго
Украина
свет
электроэнергия
энергетика
энергосистема

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