В Украине сегодня отменили аварийные отключения света

Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

В воскресенье, 9 июня, в Укрэнерго отменили отключение света по всей территории Украины. Пока энергетики возобновили электроснабжение, но ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в воскресенье, 9 июня.

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Ситуация в энергосистеме остается очень напряженной. Однако 9 июня энергетикам удалось отменить аварийные ограничения света – в течение дня украинцы будут без графиков отключений.

"Приятные новости. Согласно обновленной информации от Укрэнерго, сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений" , — говорится в сообщении.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот



Напомним, гендиректор Yasno объяснил, почему графики не всегда совпадают с отключениями света. Он заявил, что разногласия могут возникать по ряду причин, в частности, из-за очень быстрого изменения потребления.

Также мы сообщали, что в Харькове и Харьковской области с 8 по 14 июня свет будут отключать по новому графику . Потребителей разделили на 12 групп. В каждой из этих групп отключения будут продолжаться около трех часов.