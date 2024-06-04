Свято Курбан-байрам 2024 в Україні — яких традицій варто дотримуватися

Святкування Курбан-байрам. Фото: bashinform

У 2024 році в Україні Курбан-байрам випадає на 16 червня. Це ісламське свято, що відзначає закінчення хаджу та вшановує пам'ять про пророка Ібрахіма. Триває воно до чотирьох днів, під час яких мусульмани здійснюють релігійні обряди.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Одного разу, у сні, архангел Джабраїл з’явився перед пророком Ібрагімом і передав йому Божий наказ принести в жертву свого сина Ісмаїла. Це випробування віри було надзвичайно важким, однак він, виявивши беззаперечну підпорядкованість Божій волі, готовий був піти на цей крок.

Після того, як Ібрагім взяв сина та ніж, вони вирушили до долини Міна, що біля Мекки. Ісмаїл попросив батька зав'язати йому очі, щоб не бачити страждань. Коли Ібрагім був готовий виконати Божий наказ, Аллах зупинив його руку. Замість сина для жертвопринесення була подана вівця. Це було випробуванням віри, яке показало беззаперечну послідовність Ібрагіма перед Божою волею.

Курбан-байрам є часом радості, милосердя та спільності, коли мусульмани відзначають важливість віри, самопожертви та допомоги тим, хто потребує.

Традиції свята

У цьому році свято Курбан-байрам триває чотири дні, з 16 по 20 червня. Протягом цього періоду мусульмани відзначають свою вдячність, радість і доброту через виконання ритуалів, що символізують самопожертву та готовність служити іншим. Це час спільної молитви, обміну подарунками і стравами з рідними та друзями, а також благодійних дій на користь тих, хто потребує допомоги.

Підготовка до свята починається заздалегідь:

прибирання домівок;

одягання святкового одягу;

купівля тварин для жертвопринесення;

благодійні внески для допомоги бідним.

У перший день свята зранку роблять обрядове очищення тіла. Після цього відвідують мечеть для спеціальної молитви (салат Аль-Айд). Надалі слухають проповіді імама про значення свята і добрі справи.

Після цього мусульмани повертаються додому або йдуть на спеціальне місце для жертвопринесення, яке називається Курбан. Там вони заколюють тварину — вівцю, корову або верблюда — у напрямку до Мекки, промовляючи "Бисміллах" ("В ім’я Аллаха"). Після здійснення жертвопринесення м’ясо розділяється на три частини: одну ділють із родичами та друзями, другу — віддають бідним, а третю залишають для власного споживання.

У наступні дні мусульмани відвідують родичів і друзів, обмінюються подарунками і привітаннями, виражаючи побажання "Ід мубарак" ("Благословенне свято") або "Ід саїд" ("Щасливого свята"). Вони також вшановують пам’ять померлих предків, відвідуючи їхні могили і читаючи Коран.

Нагадаємо, перший місяць літа буде наповнений важливими релігійними датами та подіями, зокрема віряни відзначатимуть два великі дванадесяті свята — Трійця (П'ятидесятниця) і Вознесіння Господнє. Також у червні 2024 року українці зустрічатимуть Різдво Іоана Предтечі та День святих апостолів Петра і Павла.

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