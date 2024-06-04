Праздник Курбан-байрам 2024 в Украине — каких традиций стоит придерживаться

Празднование Курбан-байрам. Фото: bashinform

В 2024 году в Украине Курбан-Байрам выпадает на 16 июня. Это исламский праздник, который отмечает окончание хаджа и чтит память о пророке Ибрахиме. Продолжается оно до четырех дней, во время которых мусульмане совершают религиозные обряды.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Однажды, во сне, архангел Джабраил явился перед пророком Ибрагимом и передал ему Божий приказ принести в жертву своего сына Исмаила. Это испытание веры было чрезвычайно тяжелым, однако он, проявив беспрекословную подчиненность Божьей воле, готов был пойти на этот шаг.

После того, как Ибрагим взял сына и нож, они отправились в долину Мина, что возле Мекки. Исмаил попросил отца завязать ему глаза, чтобы не видеть страданий. Когда Ибрагим был готов выполнить Божий приказ, Аллах остановил его руку. Вместо сына для жертвоприношения была подана овца. Это было испытанием веры, которое показало беспрекословную последовательность Ибрагима перед Божьей волей.

Курбан-байрам является временем радости, милосердия и общности, когда мусульмане отмечают важность веры, самопожертвования и помощи нуждающимся.

Традиции праздника

В этом году праздник Курбан-байрам длится четыре дня, с 16 по 20 июня. В течение этого периода мусульмане отмечают свою благодарность, радость и доброту через выполнение ритуалов, символизирующих самопожертвование и готовность служить другим. Это время совместной молитвы, обмена подарками и блюдами с родными и друзьями, а также благотворительных действий в пользу тех, кто нуждается в помощи.

Подготовка к празднику начинается заранее:

уборка домов;

одевание праздничной одежды;

покупка животных для жертвоприношения;

благотворительные взносы для помощи бедным.

В первый день праздника утром делают обрядовое очищение тела. После этого посещают мечеть для специальной молитвы (салат Аль-Айд). В дальнейшем слушают проповеди имама о значении праздника и добрых делах.

После этого мусульмане возвращаются домой или идут на специальное место для жертвоприношения, которое называется Курбан. Там они закалывают животное — овцу, корову или верблюда - по направлению к Мекке, произнося "Бисмиллах" ("Во имя Аллаха"). После совершения жертвоприношения мясо разделяется на три части: одну делят с родственниками и друзьями, вторую — отдают бедным, а третью оставляют для собственного потребления.

В последующие дни мусульмане посещают родственников и друзей, обмениваются подарками и поздравлениями, выражая пожелания "Ид мубарак" ("Благословенный праздник") или "Ид саид" ("Счастливого праздника"). Они также чтят память умерших предков, посещая их могилы и читая Коран.

Напомним, первый месяц лета будет наполнен важными религиозными датами и событиями, в частности верующие будут отмечать два больших двенадцатых праздника — Троица (Пятидесятница) и Вознесение Господне. Также в июне 2024 украинцы будут встречать Рождество Иоанна Предтечи и День святых апостолов Петра и Павла.

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