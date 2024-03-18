SuperAV, бронеавтомобіль, ціна, деталі, хто використовує

Бронеавтомобіль SuperAV компанії Iveco Defence Vehicles. Фото: офіційний сайт компанії

Компанія Iveco Defence Vehicles, яка є частиною Альянсу оборонних індустрій на користь України, розробила нову модель свого бронеавтомобіля. Що відомо про цю техніку, яку використовуватиме Корпус морської піхоти США — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Італійський альянс для України

У листопаді минулого, 2023-го, п’ять італійських компаній долучилися до Альянсу оборонних індустрій. Появу цієї структури на світ ініціювала низка українських міністерств — зокрема, оборони та стратегічних галузей промисловості. До складу Альянсу оборонних індустрій увійшло понад 70 компаній із 20 країн світу.

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Завданням цієї міждержавної структури є допомога у розвитку української оборонної промисловості, що в умовах повномасштабної війни, розв’язаної Російською Федерацією 2022 року, є конче необхідним.

У листопаді до Альянсу, як вже було сказано, приєдналися п’ять компаній, що представляли Італію. Однією із таким компаній стала Iveco Defense Vehicles (IDV). Це підприємство займається створенням сучасної військової техніки, зокрема, броньованих автомобілів. У березні 2024-го IDV публічно представила нову модифікацію свого броньованого автомобіля SuperAV.

Історія бронемашини від IDV

Історія SuperAV розпочалася ще у минулому столітті. 1999 року збройні сили Бразилії звернулися до компанії Iveco Latin America з проханням про розробку нової лінійки бронетранспортерів та бойових машин піхоти.

Через 10 років був підписаний контракт про виробництво понад 2000 одиниць VBTP-MR Guarani 6x6 APC, які згодом були трансформовані у варіант 8x8, який і отримав назву SuperAV. Надалі ця продукція компанії Iveco Defence Vehicles зацікавила не тільки вітчизняну, італійську армії, а й інші великі військові структури.

Так, 2011 року IDV спільно із компанією BAE Systems запропонувала свою бронетехніку для використання у Корпусі морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Саме для цієї структури і були розроблені бронеавтомобілі-амфібії, черговим варіантом яких і став представлений 2024 року 8x8 SuperAV.

Швидкість SuperAV

Що ж являє собою новий бронеавтомобіль Iveco Defense Vehicles, який може надійти на озброєння не тільки Корпусу морської піхоти США, а і Збройних сил України? По-перше, варто відзначити чудові ходові якості цієї бронемашини.

Дизельний двигун Iveco Cursor 13 6L та семиступінчата коробка передач ZF 7HP902 дозволяють бронеавтомобілям на суші розвивати швидкість до 105 км/год, а на воді — до 10 км/год. Крім того, амфібія виробництва IDV здатна рухатися по воді під час трибальних хвиль. Загальний запас ходу цього броньованого автомобіля до 800 км на суші та 64 км на водній поверхні.

Шини Run-Flat, які використовують на новій, удосконаленій моделі SuperAV, отримати нову, централізовану систему підкачки. Загалом нова модифікація італійської бронетехніки збільшила ефективність свого використання в обох середовищах.

Броня і озброєння

Звісно ж, SuperAV має серйозний броньовий захист. Як заявляють виробники, сталевий корпус цієї амфібії може витримати не тільки вогонь зі стрілецької зброї, а і влучання мін, саморобних вибухових пристроїв та навіть уламків артилерійських снарядів. Відомо також про можливість встановлення захисту від наслідків ядерного удару.

Крім власного захисту, на удосконаленому восьмиколісному бронеавтомобілі можуть бути встановлені й системи ураження військ супротивників. Так, відомо про можливість використання 40-міліметрової зброї.

Загалом, 8х8 SuperAV є мультифункціональною військовою технікою. Він може використовувати і як стандартний бронетранспортер, а може і як спеціалізована техніка — інженерна, евакуаційна машина, носій мінометів. Існують також протитанковий і навіть командно-штабний варіант.

Ціна італійського бронеавтомобіля

Ціна одного з перших екземплярів бронеавтомобіля виробництва компанії Iveco Defense Vehicles, на початку десятих років, коливалася в районі 3,5 мільйонів доларів. А 2015 року консорціум BAE Systems/Iveco SuperAV отримав замовлення від уряду Сполучених Штатів на виготовлення 16 бронеавтомобілів 8х8. Загальна вартість угоди становила 103,8 млн доларів.

Військова техніка компанії Iveco Defense Vehicles, як показує практика, користується популярністю навіть у країнах із таким потужним військово-промисловим комплексом, як США. Тож новий італійський бронеавтомобіль є потенційно вигідним придбанням і для Збройних сил України.

Зважаючи на те, що виробник SuperAV є членом Альянсу оборонних індустрій, можна розраховувати на те, що італійська компанія допоможе українському ВПК налагодити виробництво подібної техніки або на вітчизняних потужностях, або у форматі спільних підприємств.