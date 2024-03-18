SuperAV, бронеавтомобиль, цена, детали, кто использует

Бронеавтомобиль SuperAV компании Iveco Defence Vehicles. Фото: официальный сайт компании

Компания Iveco Defence Vehicles, являющаяся частью Альянса оборонных индустрий в пользу Украины, разработала новую модель своего бронеавтомобиля. Что известно об этой технике, которую будет использовать Корпус морской пехоты США — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Итальянский альянс для Украины

В ноябре прошлого, 2023-го, пять итальянских компаний присоединились к Альянсу оборонных индустрий. Появление этой структуры на свет инициировал ряд украинских министерств — в частности обороны и стратегических отраслей промышленности. В состав Альянса оборонных индустрий вошли более 70 компаний из 20 стран мира.

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Задачей этой межгосударственной структуры является помощь в развитии украинской оборонной промышленности, что в условиях полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией 2022 года, крайне необходимо.

В ноябре к Альянсу, как уже было сказано, присоединились пять компаний, представлявших Италию. Одной из таких компаний стала Iveco Defense Vehicles (IDV). Это предприятие занимается созданием современной военной техники, в частности бронированных автомобилей. В марте 2024 года IDV публично представила новую модификацию своего бронированного автомобиля SuperAV.

История бронемашины от IDV

История SuperAV началась еще в прошлом веке. В 1999 году вооруженные силы Бразилии обратились в Iveco Latin America с просьбой о разработке новой линейки бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Спустя 10 лет был подписан контракт о производстве более 2000 единиц VBTP-MR Guarani 6x6 APC, которые впоследствии были трансформированы в вариант 8x8, получивший название SuperAV. В дальнейшем эта продукция компании Iveco Defence Vehicles заинтересовала не только отечественную, итальянскую армию, но и другие крупные военные структуры.

Так, в 2011 году IDV совместно с BAE Systems предложила свою бронетехнику для использования в Корпусе морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Именно для этой структуры и были разработаны бронеавтомобили-амфибии, очередным вариантом которых и стал представленный в 2024 году 8x8 SuperAV.

Скорость SuperAV

Что же собой представляет новый бронеавтомобиль Iveco Defense Vehicles, который может поступить на вооружение не только Корпусу морской пехоты США, но и Вооруженных сил Украины? Во-первых, стоит отметить отличные ходовые качества этой бронемашины.

Дизельный двигатель Iveco Cursor 13 6L и семиступенчатая коробка передач ZF 7HP902 позволяют бронеавтомобилям на суше развивать скорость до 105 км/ч, а на воде — до 10 км/ч. Кроме того, амфибия производства IDV способна двигаться по воде во время трехбалльных волн. Общий запас этого бронированного автомобиля до 800 км на суше и 64 км на водной поверхности.

Шины Run-Flat, которые используют на новой, усовершенствованной модели SuperAV, получают новую, централизованную систему подкачки. В целом новая модификация итальянской бронетехники увеличила эффективность использования в обеих средах.

Броня и вооружение

Конечно, SuperAV имеет серьезную броневую защиту. Как заявляют производители, стальной корпус этой амфибии может выдержать не только огонь из стрелкового оружия, но и попадание мин, самодельных взрывных устройств и даже обломков артиллерийских снарядов. Известно также возможность установления защиты от последствий ядерного удара.

Помимо собственной защиты, на усовершенствованном восьмиколесном бронеавтомобиле могут быть установлены и системы поражения войск противников. Так, известно о возможности использования 40-миллиметрового оружия.

В общем, 8х8 SuperAV является мультифункциональной военной техникой. Он может использовать и в качестве стандартного бронетранспортера, а может и в качестве специализированной техники — инженерной, эвакуационной машины, носителя минометов. Есть также противотанковый и даже командно-штабной вариант.

Цена итальянского бронеавтомобиля

Цена одного из первых экземпляров бронеавтомобиля производства компании Iveco Defense Vehicles, в начале десятых годов, колебалась в районе 3,5 миллиона долларов. А в 2015 году консорциум BAE Systems/Iveco SuperAV получил заказы от правительства Соединенных Штатов на изготовление 16 бронеавтомобилей 8х8. Общая стоимость сделки составила 103,8 млн долларов.

Военная техника компании Iveco Defense Vehicles, как показывает практика, пользуется популярностью даже в странах с таким мощным военно-промышленным комплексом, как США. Новый итальянский бронеавтомобиль является потенциально выгодным приобретением и для Вооруженных сил Украины.

Учитывая, что производитель SuperAV является членом Альянса оборонных индустрий, можно рассчитывать на то, что итальянская компания поможет украинскому ВПК наладить производство подобной техники либо на отечественных мощностях, либо в формате совместных предприятий.