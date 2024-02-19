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Суд виніс вирок коригувальнику ударів РФ по Краматорську — скільки років отримав зрадник

19 лютого 2024 14:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Суд виніс вирок коригувальнику ударів РФ по Краматорську — скільки років отримав зрадник
Коригувальник ракетних ударів по Краматорську. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Донецькій області засудили коригувальника ракетних ударів по Краматорську. Зрадник отримав максимальне покарання — 15 років за ґратами.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у понеділок, 19 лютого.

Засудження коригувальника обстрілів РФ

"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури ухвалено вирок громадянину України за колабораційну діяльність", — йдеться у повідомленні.

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Листування зрадника з росіянами. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura
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Листування зрадника з росіянами. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Зрадника засуджено до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років та конфіскацією майна. 

У травні минулого року фігурант вирішив допомагати російським окупантам. Для збору даних житель Краматорська просив свого друга, стосовно якого обвинувальний акт перебуває на розгляді суду, фіксувати дані про рух техніки та місця дислокації підрозділів ЗСУ на території міста.

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Листування зрадника з росіянами. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura
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Листування зрадника з росіянами. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Отримані координати засуджений відправляв куратору та закликав його "не промазувати" по позиціях українських воїнів.

На суді зрадник не визнав своєї провини.

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Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала в Києві "сплячого" агента російської ФСБ. На початку повномасштабної війни чоловік передавав інформацію ворогу для прориву оборони столиці.

Також СБУ заарештувала п'ятьох терористів "ЛДНР", які воювали проти українських захисників на сході нашої країни. Всіх було взято в полон під час боїв у Донецькій області. 

війна
суд
ЗСУ
Донецька область
прокуратура
окупанти
Краматорськ

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