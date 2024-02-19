Суд вынес приговор корректировщику ударов РФ по Краматорску — сколько лет получил предатель

Корректировщик ракетных ударов по Краматорску. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

В Донецкой области засудили корректировщика ракетных ударов по Краматорску. Предатель получил максимальное наказание — 15 лет за решеткой.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в понедельник, 19 февраля.

Осуждение корректировщика обстрелов РФ

"При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор гражданину Украины за коллаборационную деятельность", — говорится в сообщении.

Переписка предателя с россиянами. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Переписка предателя с россиянами. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Предатель приговорен к 15 годам заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет и конфискацией имущества.

В мае прошлого года фигурант решил помогать российским оккупантам. Для сбора данных житель Краматорска просил своего друга, в отношении которого обвинительный акт находится на рассмотрении суда, фиксировать данные о движении техники и местах дислокации подразделений ВСУ на территории города.

Переписка предателя с россиянами. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Переписка предателя с россиянами. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Полученные координаты осужденный отправлял куратору и призвал его "не промазывать" по позициям украинских воинов.

На суде предатель не признал свою вину.

Пост Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала в Киеве "спящего" агента российской ФСБ. В начале полномасштабной войны мужчина передавал информацию противнику для прорыва обороны столицы.

Также СБУ арестовала пятерых террористов "ЛДНР", воевавших против украинских защитников на востоке нашей страны. Все были взяты в плен во время боев в Донецкой области.