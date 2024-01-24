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Створення Ради з підтримки підприємництва та контент РФ — ефір Новини.LIVE

24 січня 2024 07:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Створення Ради з підтримки підприємництва та контент РФ — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що в Україні створять Раду з підтримки підприємництва. Крім того, українці оплатили для окупаційної армії 10 тисяч дронів, споживаючи ворожий контент.

Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі.

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Про що говоритимуть гості ефіру

Гості студії обговорять недавню заяву Володимира Зеленського щодо створення Ради з підтримки підприємництва. Як відомо, до неї увійдуть представники бізнесу: відомі імена, очільники компаній.

Крім того, українців оплатили окупаційній армії 10 тисяч fpv-дронів, переглядаючи російських YouTube блогерів та слухаючи російську музику на стрімінгових сервісах. І це дані всього за один останній рік.

Хто став гостями студії Новини.LIVE 

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини,
  • Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ,
  • Руслан Рохов — політтехнолог,
  • Ростислав Балабан — політолог,
  • Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик,
  • Георгій Мазурашу — народний депутат України, Слуга Народу,
  • Микола Волохов — позивний "Абдула" командир підрозділу ТЕРРА у складі 3ОШБр.

Нагадаємо, бюджет країни-терористки за рік отримав від українців, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику, близько 5 млн доларів. За цю суму ворог може придбати 10 000 FPV-дронів.

Володимир Зеленський
Верховна Рада
податки
дрони
підприємства
війна в Україні

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