Створення Ради з підтримки підприємництва та контент РФ — ефір Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський анонсував, що в Україні створять Раду з підтримки підприємництва. Крім того, українці оплатили для окупаційної армії 10 тисяч дронів, споживаючи ворожий контент.
Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі.
Про що говоритимуть гості ефіру
Гості студії обговорять недавню заяву Володимира Зеленського щодо створення Ради з підтримки підприємництва. Як відомо, до неї увійдуть представники бізнесу: відомі імена, очільники компаній.
Крім того, українців оплатили окупаційній армії 10 тисяч fpv-дронів, переглядаючи російських YouTube блогерів та слухаючи російську музику на стрімінгових сервісах. І це дані всього за один останній рік.
Хто став гостями студії Новини.LIVE
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини,
- Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ,
- Руслан Рохов — політтехнолог,
- Ростислав Балабан — політолог,
- Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик,
- Георгій Мазурашу — народний депутат України, Слуга Народу,
- Микола Волохов — позивний "Абдула" командир підрозділу ТЕРРА у складі 3ОШБр.
Нагадаємо, бюджет країни-терористки за рік отримав від українців, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику, близько 5 млн доларів. За цю суму ворог може придбати 10 000 FPV-дронів.
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