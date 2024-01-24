Создание Совета по поддержке предпринимательства и контент РФ — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине будет создан Совет по поддержке предпринимательства. Кроме того, украинцы оплатили для оккупационной армии 10 тысяч дронов, употребляя вражеский контент.

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

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О чем будут говорить гости эфира

Гости студии обсудят недавнее заявление Владимира Зеленского о создании Совета по поддержке предпринимательства. Как известно, в нее войдут представители бизнеса: известные имена, руководители компаний.

Кроме того, украинцы оплатили оккупационной армии 10 тысяч fpv-дронов, просматривая российских YouTube блогеров и слушая российскую музыку на стриминговых сервисах. И это данные всего за один последний год.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека,

Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ,

Руслан Рохов — политтехнолог,

Ростислав Балабан — политолог,

Вячеслав Потапенко — политический аналитик,

Георгий Мазурашу — народный депутат Украины, Слуга Народа,

Николай Волохов — позывной "Абдула" командир подразделения ТЕРРА в составе 3ОШБр.

Напомним, бюджет страны-террористки за год получил от украинцев, которые смотрят российских YouTube-блоггеров и слушают российскую музыку около 5 млн долларов. За эту сумму враг может приобрести 10 000 FPV-дронов.