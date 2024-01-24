Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Создание Совета по поддержке предпринимательства и контент РФ — эфир Новини.LIVE arrow

Создание Совета по поддержке предпринимательства и контент РФ — эфир Новини.LIVE

24 января 2024 07:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Создание Совета по поддержке предпринимательства и контент РФ — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине будет создан Совет по поддержке предпринимательства. Кроме того, украинцы оплатили для оккупационной армии 10 тысяч дронов, употребляя вражеский контент.

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

Читайте также:

О чем будут говорить гости эфира

Гости студии обсудят недавнее заявление Владимира Зеленского о создании Совета по поддержке предпринимательства. Как известно, в нее войдут представители бизнеса: известные имена, руководители компаний.

Кроме того, украинцы оплатили оккупационной армии 10 тысяч fpv-дронов, просматривая российских YouTube блогеров и слушая российскую музыку на стриминговых сервисах. И это данные всего за один последний год.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека,
  • Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ,
  • Руслан Рохов — политтехнолог,
  • Ростислав Балабан — политолог,
  • Вячеслав Потапенко — политический аналитик,
  • Георгий Мазурашу — народный депутат Украины, Слуга Народа,
  • Николай Волохов — позывной "Абдула" командир подразделения ТЕРРА в составе 3ОШБр.

Напомним, бюджет страны-террористки за год получил от украинцев, которые смотрят российских YouTube-блоггеров и слушают российскую музыку около 5 млн долларов. За эту сумму враг может приобрести 10 000 FPV-дронов.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
налоги
дроны
предприятия
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

11 января 2024

09:55 Довбика побили на тренировке Жироны

Актуальное по теме