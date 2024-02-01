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Студента денної форми незаконно мобілізували — яке рішення суду

1 лютого 2024 06:22
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Студента денної форми незаконно мобілізували — яке рішення суду
Суд ухвалив рішення щодо незаконної мобілізації. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Представники ТЦК забрали 19-річного хлопця, просто з вокзалу в Ужгород. Через півтора роки суд визнав, що хлопця мобілізували незаконно.

Про це повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини.

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19-річного хлопця незаконно мобілізували

За словами адвоката Романа Лихачова, у березні 2022 року, Володимир евакуював з Харкова до Ужгорода свою маму.

"На вокзалі хлопця зустріли представники поліції та ТЦК, які супроводили його до військкомату. Дорогою Володимир розповів їм про те, що він навчається в університеті на денній формі та показав свій студентський квиток", — йдеться у повідомленні.

Утім, ТЦК вніс хлопця до списку військовозобов’язаних і направив до військової частини. Командир військової частини, своєю чергою, зарахував Володимира до особового складу і призначив кулеметником.

"Йому спочатку в ТЦК сказали, що він може надати військовій частині документи, які підтверджують його статус студента, й що після цього його звільнять. Володимира ж мобілізували за один день і формально навіть документів про проходження ВЛК не надали. Але такої підстави для звільнення з військової частини, як навчання, немає. Тобто йому одразу сказали неправду", – стверджує адвокат Лихачов.

Відтак суд затягнувся на півтора роки. 

"Проблема законодавства ще в тому, що коли незаконно мобілізують осіб, які мають право на відстрочку, військова частина не може їх самостійно звільнити, навіть якщо бачить порушення з боку ТЦК. Їхнє звільнення може відбутися тільки у судовому порядку. Тобто людина повинна йти до суду і доказувати, що дії ТЦК незаконні. Цей процес, як у випадку Володимира, може затягнутися", — говорить адвокат.

Нагадаємо, в останній день січня ранок в Одесі розпочався традиційно зі скандалів з представниками ТЦК у громадському транспорті. Один з чоловіків призовного віку відмовився виходити з маршрутки для перевірки документів, після чого виникла сутичка.

суд
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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