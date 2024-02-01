Студента дневной формы незаконно мобилизовали — какое решение суда

Суд принял решение о незаконной мобилизации. Фото: УНИАН

Представители ТЦК забрали 19-летнего парня прямо с вокзала в Ужгород. Спустя полтора года суд признал, что парня мобилизовали незаконно.

Об этом сообщает Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

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19-летнего парня незаконно мобилизовали

По словам адвоката Романа Лихачева, в марте 2022 года Владимир эвакуировал из Харькова в Ужгород свою маму.

"На вокзале молодого человека встретили представители полиции и ТЦК, которые сопровождали его в военкомат. Дорогой Владимир рассказал им о том, что он учится в университете на дневной форме и показал свой студенческий билет", — говорится в сообщении .

Впрочем, ТЦК внес парня в список военнообязанных и направил в воинскую часть. Командир воинской части, в свою очередь, причислил Владимира к личному составу и назначил пулеметчиком.

"Ему сначала в ТЦК сказали, что он может предоставить воинской части документы, подтверждающие его статус студента, и что после этого его уволят. Владимира же мобилизовали за один день и формально даже документов о прохождении ВЛК не предоставили. Но такого основания для увольнения с военной части, как учеба, нет. То есть ему сразу сказали неправду", — утверждает адвокат Лихачев.

Следовательно, суд затянулся на полтора года.

"Проблема законодательства еще в том, что когда незаконно мобилизуют лиц, имеющих право на отсрочку, воинская часть не может их самостоятельно уволить, даже если видит нарушения со стороны ТЦК. Их увольнение может произойти только в судебном порядке. То есть человек должен идти в суд" и доказывать, что действия ТЦК незаконны. Этот процесс эс, как в случае Владимира, может затянуться", — говорит адвокат.

Напомним, в последний день января утро в Одессе началось традиционно со скандалов с представителями ТЦК в общественном транспорте. Один из мужчин призывного возраста отказался выходить из маршрутки для проверки документов, после чего возникла стычка.