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Стежили за українським офіцером — Федеральний суд у Німеччині викрив плани заарештованих шпигунів

11 вересня 2024 01:39
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Три іноземні шпигуни в Німеччині планували викрасти або вбити українця
Поліція Німеччини. Ілюстративне фото: DW
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Франкфурті в червні 2024 року було заарештовано трьох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві. Федеральний суд встановив, що вони стежили за колишнім українським офіцером із метою розширення розвідувальних операцій у Німеччині.

Про це у вівторок, 10 вересня, пише видання Zeit online.

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Що сталося

Видання нагадало, що у червні цього року Федеральна прокуратура заарештувала трьох підозрюваних у шпигунстві у Франкфурті. За їхніми даними, це були громадяни України, Вірменії та Росії. За дорученням іноземної секретної служби в Німеччині, вони повинні були зібрати інформацію про людину, яка проживає в країні з України. Федеральний суд поки не визначив, що це була за секретна служба, але, ймовірно, російська.

Зазначається, що інформація, яку мали зібрати підозрювані шпигуни, "ймовірно" призначалася для підготовки подальших розвідувальних операцій у Німеччині. BGH не виключає, що кінцевою метою було вбивство людини або викрадення її з країни.

Федеральний суд уточнив, що цілю шпигунів виявився колишній український офіцер, який працював у військовій розвідці України. У російських ЗМІ його звинуватили у скоєнні військових злочинів за рахунок участі у нібито вбивстві полонених російських солдатів. Не пізніше весни 2024 року ця людина стала "об'єктом розслідувань іноземної секретної служби".

Як виявили шпигунів

Згідно з рішенням BGH, невідома особа спочатку запропонувала колишньому офіцеру у телефонній розмові працювати на українську службу внутрішньої розвідки в Німеччині. Спочатку він погодився, але потім через свій власний контакт із секретною службою дізнався, що пропозиція була фальшивою.

Після передбачувані агенти домовилися з "людиною з України" про зустріч у франкфуртському кафе, але той запідозрив, що на нього може бути скоєний замах, і повідомив про це поліцію.

Коли об'єкт не з'явився на місці зустрічі, чоловіки залишили кафе і через деякий час їх заарештували співробітники управління кримінальної поліції землі Гессен. Слідчі виявили в машині чоловіків GPS-передавач, який, ймовірно, мав бути прикріплений до автомобіля цілі.

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