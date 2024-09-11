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Следили за украинским офицером — Федеральный суд в Германии узнал планы арестованных шпионов

11 сентября 2024 01:39
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Три иностранных шпиона в Германии планировали похитить или убить украинца
Полиция Германии. Иллюстративное фото: DW
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во Франкфурте в июне 2024 года были арестованы трое мужчин, которых подозревают в шпионаже. Федеральный суд установил, что они следили за бывшим украинским офицером с целью расширения разведывательных операций в Германии.

Об этом во вторник, 10 сентября, пишет издание Zeit online.

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Что произошло

Издание напомнило, что в июне этого года Федеральная прокуратура арестовала троих подозреваемых в шпионаже во Франкфурте. По их данным, это были граждане Украины, Армении и России. По поручению иностранной секретной службы в Германии, они должны были собрать информацию о проживающем в стране человеке из Украины. Федеральный суд пока не определил, что это была за секретная служба, но предположительно российская.

Отмечается, что информация, которую должны были собрать подозреваемые шпионы, "весьма вероятно" предназначалась для подготовки дальнейших разведывательных операций в Германии. BGH не исключает, что конечной целью было убийство человека или похищение его из страны.

Федеральный суд уточнил, что этой целью является бывший украинский офицер, который работал в военной разведке в Украине. В российских СМИ его обвинили в совершении военных преступлений за счет участия в якобы убийстве пленных российских солдат. Не позже весны 2024 года, этот человек стал "объектом расследований иностранной секретной службы".

Как обнаружили шпионов

Согласно решению BGH, неизвестное лицо первоначально предложило бывшему офицеру по телефону работать на украинскую службу внутренней разведки в Германии. Сначала он согласился, но затем через свой собственный контакт с секретной службой узнал, что предложение было фальшивым.

После предполагаемые агенты договорились с "человеком из Украины" о встрече во франкфуртском кафе, но тот заподозрил, что на него может быть совершено покушение, и уведомил о случившемся полицию.

Когда объект не появился на месте встречи, мужчины покинули кафе и через некоторое время были арестованы сотрудниками управления уголовной полиции земли Гессен. Следователи обнаружили в машине мужчин GPS-передатчик, который, предположительно, должен был быть прикреплен к автомобилю цели.

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