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Стерненко розповів, що буде робити, якщо йому видадуть повістку

27 червня 2024 23:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Обов'язково піду в армію — Стерненко розповів, що буде робити, якщо йому видадуть повістку
Активіст Сергій Стерненко. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Активіст Сергій Стерненко заявив, що готовий піти до ЗСУ, якщо йому видадуть повістку. Він додав, що вже визначився у, яку військову частину, хоче потрапити.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН у четвер, 27 червня.

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Активіст повідомив, що вже обрав військову частину, куди піде після отримання повістки. Він заявив, що наразі його робота дуже важлива для забезпечення підрозділів ЗСУ.

"Якщо мені дадуть повістку, я обов'язково піду в армію. І я навіть знаю, в яку військову частину я піду і до кого саме. Але на даному етапі, мені здається, що моя робота дуже важлива для забезпечення наших підрозділів. Тривалий час, до того, як держава включилась, на мені і ще кількох фондах фактично трималось забезпечення війська FPV-дронами", — заявив волонтер.

Нагадаємо, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 11 серпня 2024 року. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Проте, відповідно до нових правил, цей документ уповноважена особа може вручити, пред'явивши на вимогу громадянина відповідне посвідчення. 

Крім того, ми повідомляли, коли ТЦК та СП можуть анулювати повістку, виписану військовозобов'язаному чоловіку. 

Також ми інформували, за яких обставин повістка буде надсилатися на пошту.

війна
ЗСУ
Сергій Стерненко
Україна
активісти
мобілізація
повістки
волонтери
війна в Україні

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