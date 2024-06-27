Обязательно пойду в армию – Стерненко рассказал, что будет делать, если ему выдадут повестку

Активист Сергей Стерненко. Фото: скриншот

Активист Сергей Стерненко заявил, что готов пойти в ВСУ, если ему выдадут повестку. Он добавил, что уже определился в какую военную часть хочет попасть.

Об этом он рассказал в интервью ТСН в четверг, 27 июня.

Читайте также:

Стерненко о мобилизации

Активист сообщил, что уже избрал воинскую часть, куда уйдет после получения повестки. Он заявил, что в настоящее время его работа очень важна для обеспечения подразделений ВСУ.

"Если мне дадут повестку, я обязательно пойду в армию. И я даже знаю, в какую воинскую часть я пойду и к кому именно. Но на данном этапе мне кажется, что моя работа очень важна для обеспечения наших подразделений. Долгое время, до того, как государство включилось, на мне и еще в нескольких фондах фактически держалось обеспечение войска FPV-дронами", — заявил волонтер.

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 11 августа 2024 года. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки. Однако согласно новым правилам, этот документ уполномоченное лицо может вручить, предъявив по требованию гражданина соответствующее удостоверение.

Кроме того, мы сообщали, когда ТЦК и СП могут аннулировать повестку, выписанную военнообязанному мужчине.

Также мы информировали, при каких обстоятельствах повестка будет отправляться на почту.