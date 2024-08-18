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Стефанчук пояснив, як визначатимуть осіб для позбавлення держнагород

18 серпня 2024 01:15
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Стефанчук пояснив процедуру позбавлення державних нагород
Руслан Стефанчук. Фото: Верховна Рада України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні буде створено спецкомісію, яка встановлюватиме особи тих, кого потрібно позбавити державних нагород. Таких осіб буде достатньо.

Про це у суботу, 17 серпня, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що законопроєкт про позбавлення держнагород осіб за підтримку РФ передбачає чітку та зрозумілу процедуру. Позбавлення буде здійснюватись на підставі судового рішення після того, як буде доведено скоєння злочину.

"І цей законопроект виписаний, мені здається, також дуже зрозуміло, і імплементує в себе основні положення щодо позбавлення державних нагород, починаючи від Героя України, там різних заслужених звань, зокрема різні там Медведчуки, Табачники і так далі, до цих пір мають цілу низку нагород в Україні. Я вже мовчу про різних заслужених і народних артистів, і всіх інших", — сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради додав, що саме спеціальна комісія буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити держнагород.

"Якщо підсумувати, я не знаю, але я думаю, що для цього буде спеціальна комісія, яка точно вичислить, тому що там потрібно встановити склад злочину, що вони вчинили цей злочин проти України, що вони здійснювали колаборантську діяльність чи є зрадниками України. На підставі цього лежить відповідне судове рішення і на підставі цього особа позбавляється", — резюмував Стефанчук.

Зазначимо, що днями раніше комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити закон щодо позбавлення осіб держнагород за популяризацію або пропаганду Російської Федерації.

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