Стефанчук объяснил процедуру лишения государственных наград

Руслан Стефанчук. Фото: Верховная Рада Украины

В Украине будет создана спецкомиссия, которая будет устанавливать личности тех, кого нужно лишить государственных наград. Таких лиц будет достаточно.

Об этом в субботу, 17 августа, заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

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Он отметил, что законопроект о лишении госнаград за поддержку РФ предусматривает четкую и понятную процедуру. Лишение будет производиться на основании судебного решения после того, как будет доказано совершение преступления.

"И этот законопроект выписан, мне кажется, тоже очень понятно, и имплементирует у себя основные положения по лишению государственных наград, начиная от Героя Украины, там разных заслуженных званий, в том числе разные там Медведчуки, Табачники и так далее, до сих пор имеют целый ряд наград в Украине. Я уже молчу о разных заслуженных и народных артистах и всех других", — сказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады добавил, что именно специальная комиссия будет устанавливать личности тех, кого нужно лишить госнаград.

"Если подытожить, я не знаю, но я думаю, что для этого будет специальная комиссия , которая точно вычислит, потому что там нужно установить состав преступления, что они совершили это преступление против Украины, что они осуществляли коллаборантскую деятельность или являются предателями Украины. На основании этого лежит соответствующее судебное решение и на основании этого лицо лишается", — резюмировал Стефанчук.

Отметим, что недавно комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять закон о лишении лиц госнаград за популяризацию или пропаганду Российской Федерации.