Український дитячий цирк у Франції

Виступ українських акробатів на французькій сцені. Фото: Валерія Рождественська

До Франції з туром приїхав дитячий театр танцю "Левеня" зі Львову і дитячо-юнацька студія циркового мистецтва "Старий цирк" з Харкова. Колективи об’єдналися вперше і приїхали до Франції з благодійною місією за запрошенням організації "Діти Чорнобиля", яка допомагає Україні вже понад тридцять років.

На виступі колективів побувала й журналістка Новини.LIVE у Франції Валерія Рождественська.

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Кожного дня колектив на новій сцені і в новому місті. За три години до виступу, артисти вже на місці. Відбувається генеральна репетиція.

Генеральна репетиція артистів. Фото: Валерія Рождественська

Президент організації "Діти Чорнобиля" Клод Шерцер, спостерігає за прогоном виступів з перших рядів. Він особисто перебуває з групою артистів цілодобово.

"Наша принципова мета — зробити спектакль, тому що чотири роки виступів не було через ковід і потім війну. Важливо, щоб люди знали, що ми є, що ми продовжуємо допомагати. Також ми даємо дітям можливість побачити Францію, комбінуємо гуманітарне з культурним. Я сподіваюся, що сьогодні прийде багато українців, це важливо, щоб в них була можливість відчути частину своєї країни тут, у Франції", — зазначає президент.

Тим часом діти чекають репетиції своїх номерів: хтось читає, хтось наносить макіяж, робить зачіску. За лаштунками — гамірна гримерка з яскравими костюмами, традиційними українськими і не тільки.

Підготовка до виступу. Фото: Валерія Рождественська

Підготовка до виступу. Фото: Валерія Рождественська 1 / 2

Керівник театру танцю "Левеня" — Наталя Бондарчук, але вона іще не у Франції. Саме тому на чолі колективу сьогодні Оксана Кіфʼяк, костюмер і акомпаніатор. Комусь підправляє зачіску, костюм, когось просить заспокоїтися, шукає кимось загублені ножиці. Таке враження, що перебуваєш в дитячому таборі, тільки діти в ньому не просто відпочиваючі, а професійні артисти.

Оксана Кіфʼяк. Фото: Валерія Рождественська

"Наша місія — це насамперед показати культуру України, її різноманіття. Також, щоб наші діти трошки переключилися від війни і від страху в дружній нам країні. Наш колектив обʼєднався з харківським саме для цієї поїздки, діти одразу знайшли спільну мову. Не виникає проблем, бо це українські діти, не має значення, що це схід і захід, діти — всі наші", — коментує Оксана Кіфʼяк.

Юні артисти з харківського "Старого цирку" продовжують підготовку до виступу. Працювати на закордонній сцені для них — вже звична справа, адже після початку повномасштабного вторгнення частина дітей переїхала до Будапешту. До сьогодні вони живуть там і працюють в професійному цирку.

На чолі колективу — Дмитро Лико.

"Щодо нашої місії, можу сказати одне: іноді діти, в силу своєї емоційності і спонтанності, за годину-півтори концерту можуть зробити більше, ніж професійні дипломати та посли. Я думаю, що сьогодні буде саме так, що світ стане трішки добрішим", — говорить Дмитро Лико.

Залаштунки підготовки. Фото: Валерія Рождественська

Також за підготовкою в гримерці спостерігає бабуся однієї з артисток, вона супроводжує групу в цій закордонній поїздці.

"Для мене, кожна дитина колективу — моя. Вони всі мене так і називають "баба". Сьогодні хвилююче, бо є номери в повітрі. Коли діти більш приземлені, ближчі до підлоги, то ми спокійні, а коли є повітря – переживаємо, навіть якщо впевнені в професіоналізмі дітей", — ділиться Нігяр Кобзєва.

За кулісами лунає: "Ну що, ми молимось?". Артисти і керівники готові до виступу після останнього кроку — спільної молитви.

Вихід на сцену

Вистава починається рівно о восьмій. В залі —більшість французів, присутні і українці. Подію знімає французьке телебачення.

Відкрити виступ запрошують мера Сосайму, міста, у якому виступають нині, Гі Омеєра. Глядачі аплодують меру, але він перериває публіку:

Початок виступу. Фото: Валерія Рождественська

"Я не чекаю аплодисментів для себе, я просто хочу з вами привітатися, краще поаплодуйте артистам!"

Чиновник дякує присутнім і нагадує, що глядачі мають змогу допомогти асоціації, а таким чином і Україні, зробивши пожертву під час антракту. Мер наголошує на необхідності солідарності з Україною.

Діти вручають подарунки меру міста і президенту організації "Діти Чорнобиля", вистава починається.

На французькій сцені — симбіоз талантів: тут і козаки з козачками танцюють гопака під українські народні пісні, і мавки, які зачаровують публіку гімнастичними трюками під мотиви сопілки. Під ноти піаніно гімнастки в сріблястих костюмах, мов лебеді миру, линуть по сцені в пташиному польоті.

Виступи артистів. Фото: Валерія Рождественська

Виступи артистів. Фото: Валерія Рождественська

Виступи артистів. Фото: Валерія Рождественська

Виступи артистів. Фото: Валерія Рождественська

Виступи артистів. Фото: Валерія Рождественська 1 / 5

Коли артистка піднімається в повітря під відому французьку пісню, в залі аплодують з перших секунд виступу. Шаровари, ковбої, українські черевички, блискучі костюми, шпагати і неймовірні трюки — усе злилося в єдину картину справжнього українського таланту.

Під час номерів в повітрі керівник спостерігає напружено, серйозно, його погляд ловить кожен рух гімнастів, відточений до міліметру. І тільки в кінці номеру на вустах керівника з’являється розслаблена усмішка, на сцені вже не директор, а гордий батько, який виховує дітей-професіоналів.

Під час антракту діти в українських народних костюмах пропонують глядачам зробити фінансову пожертву на користь Україні. Починається друга частина спектаклю.

Виступи артистів. Фото: Валерія Рождественська

Виступи артистів. Фото: Валерія Рождественська

Виступи артистів. Фото: Валерія Рождественська

Виступи артистів. Фото: Валерія Рождественська

Виступи артистів. Фото: Валерія Рождественська 1 / 5

"Я знаю, що українські діти, зазвичай вони дуже талановиті, старанні. Я дуже сумую за Україною, так як в мене там вся родина, це щемливе питання. Навіть коли я говорю про Україну, мені важко", — ділиться враженнями від дійства біженка-українка, Олена Ашкелянець.

Спектакль закінчується гімном України. Усі підіймаються. В залі — тиша. На сцені — артисти з керівниками, в центрі майорить український прапор.

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу": актуальний і щемливий текст гімну викликає сльози в очах присутніх.

Виконання гімну України на сцені. Фото: Валерія Рождественська

Президент асоціації "Діти Чорнобиля" плаче і підіймається на сцену. Він дякує артистам спочатку французькою мовою, а потім і українським "дякую".

"Результат, він неперевершений. Подяка всім волонтерам, всім, хто за лаштунками. Аплодисменти для цих людей!", — коментує Клод Шерцер.

Завершує дійство повторне звучання гімну України у виконанні італійської вокалістки Мішель Рідульфо.

На годиннику майже одинадцята вечора, люди розходяться по домівках. На артистів чекає автобус, повернення у табір в французьких горах і нові тріумфи на сценах.