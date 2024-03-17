Украинский детский цирк во Франции

Выступление украинских акробатов на французской сцене. Фото: Валерия Рождественская

Во Францию с туром приехал детский театр танца "Львенок" из Львова и детско-юношеская студия циркового искусства "Старый цирк" из Харькова. Коллективы объединились впервые и приехали во Францию с благотворительной миссией по приглашению организации "Дети Чернобыля", которая помогает Украине уже более тридцати лет.

На выступлении коллективов побывала и журналистка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская.

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Каждый день коллектив на новой сцене и в новом городе. За три часа до выступления артисты уже на месте. Проходит генеральная репетиция.

Генеральная репетиция артистов. Фото: Валерия Рождественская

Президент организации "Дети Чернобыля" Клод Шерцер наблюдает за прогоном выступлений из первых рядов. Он лично находится с группой артистов круглосуточно.

"Наша принципиальная цель — сделать спектакль, потому что четыре года выступлений не было через ковод и потом войну. Важно, чтобы люди знали, что мы есть, что мы продолжаем помогать. Также мы даем детям возможность увидеть Францию, комбинируем гуманитарное с культурным. Я надеюсь, что сегодня придет много украинцев, это важно, чтобы у них была возможность почувствовать часть своей страны здесь, во Франции", — отмечает президент.

Тем временем дети ждут репетиции своих номеров: кто читает, кто наносит макияж, делает прическу. За кулисами — шумная гримерка с яркими костюмами, традиционными украинскими и не только.

Подготовка к выступлению. Фото: Валерия Рождественская

Подготовка к выступлению. Фото: Валерия Рождественская 1/2 ​ 2

Руководитель театра танца "Львенок" — Наталья Бондарчук, но она еще не во Франции. Именно поэтому во главе коллектива сегодня Оксана Кифьяк, костюмер и аккомпаниатор. Кому подправляет прическу, костюм, кого просит успокоиться, ищет кем-то потерянные ножницы. Такое впечатление, что находишься в детском лагере только дети в нем не просто отдыхающие, а профессиональные артисты.

Оксана Кифяк. Фото: Валерия Рождественская

"Наша миссия — это прежде всего показать культуру Украины, ее разнообразие. Также, чтобы наши дети немного переключились от войны и от страха в дружественной нам стране. Наш коллектив объединился с харьковским именно для этой поездки, дети сразу нашли общий язык. Не возникает проблем, потому что это украинские дети, неважно, что это восток и запад, дети — все наши", — комментирует Оксана Кифяк.

Юные артисты из харьковского "Старого цирка" продолжают подготовку к выступлению. Работать на зарубежной сцене для них уже привычное дело, ведь после начала полномасштабного вторжения часть детей переехала в Будапешт. До сегодняшнего дня они живут там и работают в профессиональном цирке.

Во главе коллектива — Дмитрий Лико.

"О нашей миссии, могу сказать одно: иногда дети, в силу своей эмоциональности и спонтанности, через час-полтора концерта могут сделать больше, чем профессиональные дипломаты и послы. Я думаю, что сегодня будет именно так, что мир станет немного добрее", — говорит Дмитрий Лико.

Закулисье подготовки. Фото: Валерия Рождественская

Также за подготовкой в гримерке наблюдает бабушка одной из артисток, сопровождающая группу в этой заграничной поездке.

"Для меня, каждый ребенок коллектива — мой. Они все меня так и называют "баба". Сегодня волнующее, потому что есть номера в воздухе. Когда дети более приземлены, ближе к полу, то мы спокойны, а когда есть воздух - переживаем, даже если уверены в профессионализме детей", — делится Нигяр Кобзева.

За кулисами раздается: "Ну что, мы молимся?". Артисты и руководители готовы к выступлению после последнего шага совместной молитвы.

Выход на сцену

Спектакль начинается ровно в восемь. В зале большинство французов, присутствуют и украинцы. Событие снимает французское телевидение.

Открыть выступление приглашают мэра Сосайма, города, в котором выступают ныне Ги Омеера. Зрители аплодируют мэру, но он прерывает публику:

Начало выступления. Фото: Валерия Рождественская

"Я не жду аплодисментов для себя, я просто хочу с вами поздороваться, лучше поаплодируйте артистам!"

Чиновник благодарит присутствующих и напоминает, что зрители могут помочь ассоциации, а таким образом и Украине, сделав пожертвование во время антракта. Мэр отмечает необходимость солидарности с Украиной.

Дети вручают подарки мэру города и президенту организации "Дети Чернобыля", спектакль начинается.

На французской сцене — симбиоз талантов: здесь и казаки с казачками танцуют гопака под украинские народные песни, и волчки, которые очаровывают публику гимнастическими трюками под мотивы свирели. Под ноты пианино гимнастки в серебристых костюмах, словно лебеди мира, несется по сцене в птичьем полете.

Выступления артистов. Фото: Валерия Рождественская

Выступления артистов. Фото: Валерия Рождественская

Выступления артистов. Фото: Валерия Рождественская

Выступления артистов. Фото: Валерия Рождественская

Выступления артистов. Фото: Валерия Рождественская 1/5 ​ 5

Когда артистка поднимается в воздух под известную французскую песню, в зале аплодируют с первых секунд выступления. Шаровары, ковбои, украинские туфли, блестящие костюмы, шпагаты и невероятные трюки — все слилось в единую картину настоящего украинского таланта.

Во время номеров в воздухе руководитель наблюдает напряженно, серьезно, его взгляд ловит каждое движение гимнастов, отточенное до миллиметра. И только в конце номера на устах руководителя появляется расслабленная улыбка, на сцене уже не директор, а гордый отец, воспитывающий детей-профессионалов.

Во время антракта дети в украинских народных костюмах предлагают зрителям сделать финансовые пожертвования в пользу Украины. Начинается вторая часть спектакля.

Выступления артистов. Фото: Валерия Рождественская

Выступления артистов. Фото: Валерия Рождественская

Выступления артистов. Фото: Валерия Рождественская

Выступления артистов. Фото: Валерия Рождественская

Выступления артистов. Фото: Валерия Рождественская 1/5 ​ 5

"Я знаю, что украинские дети, обычно они очень талантливые, старательные. Я очень скучаю по Украине, так как у меня там вся семья, это щемящий вопрос. Даже когда я говорю об Украине, мне тяжело", — делится впечатлениями от действа беженка-украинка, Елена Ашкелянец.

Спектакль оканчивается гимном Украины. Все поднимаются. В зале – тишина. На сцене — артисты с руководителями, в центре развевается украинский флаг.

"Душа и тело мы положим за нашу свободу": актуальный и щемящий текст гимна вызывает слезы в глазах присутствующих.

Исполнение гимна Украины на сцене. Фото: Валерия Рождественская

Президент ассоциации "Дети Чернобыля" плачет и поднимается на сцену. Он благодарит артистов сначала на французском языке, а затем и украинских "спасибо".

"Результат, он непревзойденный. Благодарность всем волонтерам, всем, кто за кулисами. Аплодисменты для этих людей!", — комментирует Клод Шерцер.

Завершает действо повторное звучание гимна Украины в исполнении итальянской вокалистки Мишель Ридульфо.

На часах почти одиннадцать вечера люди расходятся по домам. Артистов ждет автобус, возвращение в лагерь во французских горах и новые триумфы на сценах.