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Стан української економіки та коли держава отримає конфісковані активи РФ — ефір Новини.LIVE

10 січня 2024 18:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стан української економіки та коли держава отримає конфісковані активи РФ — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар разом з ведучою обговорять в якому стані зараз українська економіка та чи вистачає державі допомоги від партнерів. Також вони торкнуться теми корупції в Міноборони.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 19:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко вони говоритимуть про стан української економіки та чи достатньо допомоги від іноземних партнерів. А також коли Україна почне отримувати конфісковані активи Росії і що буде з нашою економікою після війни.

Нагадаємо, Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича, через його корупційну діяльність, в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

Додамо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна точно отримає гроші із заморожених російських активів. За його словами, їх вистачить, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні України.

Раніше ми писали, що Конгрес США та Білий дім думають над тим, аби збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 мільярдів доларів.

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