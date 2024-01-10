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Состояние украинской экономики и когда страна получит конфискованные активы РФ — эфир Новини.LIVE

10 января 2024 18:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Состояние украинской экономики и когда страна получит конфискованные активы РФ — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухарь вместе с ведущей обсудят в каком состоянии сейчас украинская экономика и хватает ли государству помощи от партнеров. Также они коснутся темы коррупции в Минобороны.

Посмотреть эфир, который начнется в 19:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухарь стал гостем студии Вечер.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко они будут говорить о состоянии украинской экономики и достаточно ли помощи от иностранных партнеров. А также когда Украина начнет получать конфискованные активы России и что будет с нашей экономикой после войны.

Напомним, Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича, из-за его коррупционной деятельности, в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Добавим, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна точно получит деньги из замороженных российских активов. По его словам, их хватит, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении Украины.

Ранее мы писали, что Конгресс США и Белый дом думают о том, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 миллиарда долларов.

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