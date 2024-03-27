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Стан енергосистеми України — де були відключення електрики та яка ситуація на ЗАЕС

27 березня 2024 14:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Стан енергосистеми України — де були відключення електрики та яка ситуація на ЗАЕС
Працівники сфери енергетики. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині та у пікові години на Хмельниччині енергетики застосовували погодинні та аварійні відключення електроенергії. Крім того, внаслідок російських обстрілів знеструмилася шахта на Донеччині, де перебувало 12 людей. 

Про це повідомили Міненерго

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Ситуація в енергосистемі України

"Через значні пошкодження та неможливість передати необхідні обсяги електроенергії за вказівками диспетчерів НЕК "Укренерго" застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині та у пікові години у Хмельницькій області", — кажуть у Міненерго, говорячи про відключення світла в областях. 

Водночас, додають, що дефіциту електроенергії немає. 

Наслідки обстрілів 

Крім того, минулої доби внаслідок російських обстрілів знеструмлено шахту на Донеччині, де на той момент перебувало 12 людей. Втім, станом на ранок 27 березня, шахту вдалося заживити. 

Крім того, через обстріли повітряних ліній на Чернігівщині відключено понад 400 споживачів у шести населених пунктах.

Ситуація на ЗАЕС

Зазначається, що ситуація на Запорізькій АЕС контрольована. Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,52 метри, чого достатньо для забезпечення потребу об'єкту. 

Ситуація в енергосистемі
Інформація Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 березня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. В результаті обстрілу ДТЕК втратила близько половини своїх генерувальних потужностей.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це була наймасштабніша атака на енергетику за останній час. 

Водночас, у Міністерстві енергетики стверджують, щ це не призведе до підвищення вартості електричної енергії найближчим часом.

війна
українці
Україна
обстріли
окупанти
енергосистема
енергетика
відключення світла

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