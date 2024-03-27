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Состояние энергосистемы Украины — где были отключения электричества и какая ситуация на ЗАЭС

27 марта 2024 14:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Состояние энергосистемы Украины — где были отключения электричества и какая ситуация на ЗАЭС
Сотрудники сферы энергетики. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки на Одесчине, Харьковщине, Днепропетровщине и в пиковые часы на Хмельнитчине энергетики применяли почасовые и аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, в результате российских обстрелов обесточилась шахта в Донецкой области, где находились 12 человек.

Об этом сообщили Минэнерго.

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Ситуация в энергосистеме Украины

"Из-за значительных повреждений и невозможности передать необходимые объемы электроэнергии по указаниям диспетчеров НЭК "Укрэнерго" применялись почасовые и аварийные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и в пиковые часы в Хмельницкой области", — говорят в Минэнерго, говоря об отключении.

В то же время добавляют, что дефицита электроэнергии нет.

Последствия обстрелов

Кроме того, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов обесточена шахта в Донецкой области, где на тот момент находились 12 человек. Впрочем, по состоянию на утро 27 марта шахту удалось заживить.

Кроме того, из-за обстрелов воздушных линий на Черниговщине отключено более 400 потребителей в шести населенных пунктах.

Ситуация на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС контролируется. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,52 метра, чего достаточно для обеспечения потребности объекта.

Ситуация энергосистемы
Информация Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 22 марта российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрела ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, это была самая масштабная атака на энергетику за последнее время.

В то же время в Министерстве энергетики утверждают, что это не приведет к повышению стоимости электрической энергии в ближайшее время.

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