Стало відомо, скільки воєнних злочинів на сьогодні зафіксовано в Україні

Російські солдати на території України. Фото: росЗМІ

На сьогодні в Україні зафіксували до 120 тисяч випадків російських воєнних злочинів. Для цього створили дев’ять регіональних підрозділів з питань воєнних злочинів.

Про це повідомляє Офіс президента України з посиланням на зустріч у Давосі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн.

Читайте також:

Фіксування російських воєнних злочинів — що відомо

Зазначається, що на сьогодні уже повідомили про підозру 477 особам, висунули обвинувачення 319 особам і засудили 77 осіб.

"Ми диверсифікували наші ресурси та зусилля, створивши дев’ять регіональних підрозділів з питань воєнних злочинів, а також спеціалізовані підрозділи на центральному рівні: з питань сексуального насильства в умовах збройного конфлікту, екологічної шкоди, спричиненої війною, та депортації українських дітей", – повідомив Андрій Костін.

Він додав, що запуск центру є кроком вперед у напрямку відновлення справедливості. А фінальним кроком буде створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

"Вкрай важливо, щоб наші спільні зусилля були спрямовані на розширення підтримки трибуналу та забезпечення його функціонування", — зауважив Генеральний прокурор.

Раніше генеральний прокурор України Андрій Костін вказав, що прокуратура має докази того, що Росія застосовувала для обстрілів України ракети, які виготовлені у Північній Кореї. Він розповів подробиці розслідувань атак та результати експертиз щодо походження використаної зброї.